شكل امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2021.. «التعليم» توضح

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2021، موضحة أن الامتحانات تعقد إلكترونياً في لجان مراقبة جيداً، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الامتحانات ستعقد بنظام التابلت في المدارس، وليس في المنازل، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجديد للامتحانات، من خلال الإطلاع على المقررات الدراسية من الكتاب المدرسي والمنصات التعليمية التي تم توفيرها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شكل امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2021:

1- امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد إلكترونياً على جهاز التابلت في لجان مراقبة ومؤمنة جيداً.

2- الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الجديد الذي يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

3- امتحانات الصف الثالث الثانوي تعقد بنظام الأوبن بوك.

4- مسموح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي أو صورة منه.

5- الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

6- امتحانات الثانوية العامة تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيارية.

7- الامتحانات لا تحتوي على أي أسئلة مقالية ولا يتم توصيل الإنترنت بالتابلت في الامتحان.

8- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفق تقينات جديدة تحجم الغش.

9- غير مسموح باستخدام السحابة الإلكترونية في الامتحانات النهائية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على صحة المعلمين والطلاب، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات خلال أيام.

شوقي: حريصون على توفير منصات تعليمية لتأهيل الطالب للامتحانات

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من التفاصيل المهمة في الامتحانات النهائية خلال منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه يجب على أولياء الأمور والطلاب متابعة ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن الامتحانات والاستعداد الجيد، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير منصات تعليمية تؤهل الطلاب للامتحانات.