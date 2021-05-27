أسعار الدواجن اليوم.. الساسو بـ38 جنيها والأوراك بـ33

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 27 مايو، حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلي، لتظل حالة الثبات منذ الأسبوع الماضي.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بالحوم البيضاء ومشتقاتها، تقدم «الوطن» في السطور الآتية متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس، بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 جنيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن».

وأضاف «عبدالعزيز» أن سعر البط الأبيض وصل إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

ونوه رئيس شعبة الدواجن، إلى أن أسعار الفراخ البلدي وصلت إلى 33 جنيها، بينما بلغ سعر الرومي اليوم الخميس نحو 45 جنيها.

وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض والكتاكيت

ووفقا لرئيس شعبة الدواجن، فإن سعر كرتونة البيض بالمزرعة بلغت 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 31 جنيه ونصف، فينا تراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الخميس ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الأعلاف اليوم الخميس

وفي سياق متصل بلغ سعر العلف إلى 9 الآف جنيه، وفي بعض الأماكن 8.700 جنيه.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وصل سعر كبد الدجاج اليوم الخميس نحو 47 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 53 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 85 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.