مفكر اقتصادي: توقيع لاتفاق إنتاج أول «تابلت ولاب توب» عربي بنسبة 100%

قال الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي، إن مصر تعتبر قاطرة الأمة، وإذا كانت القاهرة قوية وناجحة ستكون باقي الدول قوية وناجحة، معربا عن سعادته بتطبيق التحول الرقمي في مصر الذي يحدث منذ فترة طويلة، مشددا على أن السياسة التي تنتهجها القيادة المصرية الحالية تعطي مستقبل الأمة أولوية على حساب الحاضر.

وأضاف «أبوغزالة»، في لقاء مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه سوف يوقع غدًا اتفاقية مع صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة الوزراء في مصر، موضحا أنه لأول مرة يتم توقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج أول «تابلت» و«لاب توب» عربي بنسبة 100% بأيادٍ عربية وتمويل عربي وفكر عربي، لافتا إلى أن هناك 5 شركات فقط في العالم تنتج الفكر والمعرفة.

وتابع المفكر الاقتصادي، أن القيادة السياسية تنفذ فلسفة صحيحة وحكيمة، وهي لتوازن بين صحة المواطنين ومستقبلهم خاصة في ظل أزمة كورونا، حيث رفعت مصر شعار الحفاظ على الأرواح والاقتصاد معا، لافتا إلى أن أغلب الدول ترشي المواطن بإعطائه عطل وميزات على حساب مستقبله ومستقبل أولاده.

وشدد على أن الدول العربية سوف تشهد ازدهارا بداية من العام المقبل، لافتا إلى أن مصر هي التاريخ والحضارة، ولديها حضارة فرعونية، وما أنجزته في تاريخها لم تستطع دولة في العالم إنجازه، فحتى الآن العام منبهر ومندهش ببناء الأهرامات، وعلينا أن نضع في عقول أطفالنا عظمة الحضارة المصرية.

وأشار إلى أن المستقبل هو كيفية وضع براءة اختراع بتكنولوجيا المعلومات في جميع النشاطات، مؤكدًا أن المجتمع المعرفي الذي يتجه إليه العالم والذي يحكم العالم هو الذي فيه الكمبيوتر كالجهاز العصبي في جسم الإنسان، وعلى الأمة أن تستعيد أنها صنعت المعرفة في عصرها الذهبي.