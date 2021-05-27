هل يحتاج المصاب بالفطر الأسود للعزل بالمستشفى؟.. أخصائي روماتيزم يجيب

قال الدكتور هاني إسحاق شحاتة، أخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، إن الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان لآخر، غير أن المصاب به وفي الوقت ذاته بكورونا يحتاج حتما للحجز داخل مستشفى عزل، مناشدا وزارة الصحة باستحداث أقسام جديدة بمستشفيات العزل لعلاج الفطر الأسود، أسوة بمستشفى عزل النجيلة، مع إلحاق فرق طبية في تخصصات: «طب وجراحة العيون، الجلدية، جراحة مناظير الأنف والأذن والحنجرة، جراحات تجميل الوجه والأسنان والفكين، ومعامل باثولوجي الأنسجة».

وطالب طبيب المناعة جموع الأطباء والصيادلة بوقف الاستخدام السخي والمسرف للمضادات الحيوية والكورتيزون المدمرة للمناعة، بحجة الرغبة في تحسن الأعراض المرضية سريعا على حساب مناعة المريض.

ونوه «شحاتة» إلى أن بروتوكولات كورونا جاءت كنماذج استرشادية للفرق الطبية في التعامل مع وباء مستجد وليست كعلاجا نمطيا دارجا بين العامة، مشددا على التعامل بحرص مع علاج الأعراض تجنبا للآثار الجانبية الهادمة للمناعة والمسببة لانتشار الفطر الأسود.

وعن طرق الوقاية من الفطر الأسود، أوضح الدكتور هاني إسحاق شحاتة أنها تشمل «استخدم ماء نظيف معقم لمرطب أسطوانة الأكسجين تجنبا للفطر الأسود الرئوي، ومنع حقن فيلر الوجه والشفاة وحقن كورتيزون الجلد إلا للضرورة العلاجية الملحة وتحت إشراف طبي، وعدم أخذ كورتيزون بدون داع تجنبا لعدوى الفطر الأسود، وضبط السكر، وعدم تناول أطعمة مخزنة بالثلاجات، والابتعاد عن المعلبات والمواد حافظة، والحرص علي تناول الأطعمة الطازجة».

وطالب طبيب المناعة، وزارة الزراعة بتنظيم حملات لرش مبيدات الفطر الأسود «تيرازول وبنتاكلورونيتروبنزين PCNB»، مع ضرورة توفير بروتوكول الفطر الأسود بجميع الصيدليات، ويشمل حقن أمبيزوم، وشراب نوكسافيل 40 مجم، ومراهم أمفوتريسين «ب»، مؤكدا أن التطعيم بلقاح كورونا لا يقي من الإصابة بالفطر الأسود.

وناشد «شحاتة»، وزارة الصحة بإصدار نموذج إخطار ترصد لحالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود وتعميمه على جميع وحدات الوبائيات والترصد بمديريات الصحة وإداراتها، ومستشفيات عيادات الرمد والجلدية الحكومية والخاصة، على غرار بروتوكول علاج كورونا، وكذلك وزارات الصحة والزراعة والري بتشكيل لجنة علمية مشتركة للتصدي لانتشار الفطر الأسود.