الكشف على 435 مواطنا بقافلة جامعة المنيا.. وحملة توعية عن الإدمان

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، توقيع الكشف الطبي على 435 مواطنا، خلال فعاليات القافلة الطبية والتوعوية التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «الإدارة العامة للجامعات» بقرية جبل الطير بمركز سمالوط، والتي ضمت 9 تخصصات طبية شملت: «الباطنة، والنساء والتوليد، والأطفال، والرمد وجراحة العيون، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والعظام، والجلدية، والأسنان»، بالإضافة إلى الصيدلية الطبية التي توافرها القافلة ويتم بها توزيع جميع الأدوية على المرضى بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج رعاية صحية خاصة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة هي استمرار لجهود الجامعة المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية في الاهتمام بصحة مواطنين محافظة المنيا، والقرى المحتاجة، والتحرك إليهم في قوافل طبية تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان بمقار قراهم في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شارك فيها 13 طبيبا من كل التخصصات رافقهم الدكتور إيهاب رفعت، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع، والمشرف العام على القوافل البيئية المتكاملة لجامعة المنيا، بالإضافة لصيدليان من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة والمستشفيات الجامعية، رافقتهم الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، وكذلك عضوان من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض رفقتهم الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية؛ وذلك خلال الندوة التوعية التي عقدتها القافلة لأهالي القرية عن مخاطر الإدمان والتعاطي، وتم خلالها توزيع المطويات الوقية ولصق الملصقات للتوعوية لأهالي القرية، كما شارك في القافلة طلاب مجموعة أصدقاء البيئة بكليتي التربية النوعية والتمريض، وقام بتنظيم فعاليات القافلة العاملين بقطاع شئون البيئة وإدارة متابعة وتنفيذ المشروعات.