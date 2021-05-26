عاجل.. أول تعليق من الفنانة فاطمة الكاشف عقب خروجها من المستشفى

أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» سلبية مسحة كورونا التي أجرتها ومغادرتها المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية، موضحة أنه بالرغم من سلبية المسحة إلا أنها ما زالت تعانى من بعض الأعراض، وكان زوجها الفنان جمال عبد الناصر، قد أعلن أيضا عبر حسابه على «فيس بوك» تعافي زوجته الفنانة فاطمة الكاشف من فيروس كورونا.

وكتبت الفنانة فاطمة الكاشف عبر صفحتها قائلة: «الحمد لله والشكر لله بفضل الله وبفضل دعواتكم الصادقة بدأت اتحسن شوية وطلبت خروجى من المستشفى بعد أن كانت المسحة الأخيرة سلبية، ولكنى ما زلت أعانى من أعراض ما بعد الكورونا وهى فترة صعبة جدا بس أنا فضلت أكمل علاجى فى المنزل، حتى أكون مع أولادى، وربنا يتم شفائى على خير يارب ويشفى كل مريض».

وأضافت «وأحب أولا أشكر الوزيرة الدكتورة هالة زايد والدكتور أشرف زكى والفنانة نهال عنبر، على اهتمامكم وسرعة الاستجابة، بارك الله فيكم وأشكر الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة والدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق والطاقم الطبى على اهتمامكم ورعايتكم الفائقة بى في فترة تواجدى بالمستشفى، ربنا يحفظكم بخير دائما وأشكر أصدقائى الغاليين على الفيسبوك على دعواتكم المستمرة لى بالشفاء ربنا يحفظكم بخير دائما، وأشكر أحبابى وزملائى الفنانين على سؤالهم يوميا صباحا ومساء، كان نفسى أذكر الأسماء لكن حقيقى الأسماء كثيرة جدا بفضل الله ربنا ما يحرمنى من محبتكم، وأشكر أصدقائى المقربين على اهتمامكم».

واختتمت «دعواتكم ربنا يحفظكم بخير دائما وأشكر كل أقاربى على مداومة السؤال وعائلتى الصغيرة وزوجى جمال عبد الناصر الذى لم يتركنى لحظة من أول ما تعبت حتى الآن، ربنا يبارك فى عمرك ويحفظك يارب وحبايبى مازن ومهاب سامحونى قلقتكم وسببت لكم إزعاج بسبب مرضى، وخوفكم عليا بحبكم والختام مسك أشكر عائلتى الكبيرة جمهورى الحبيب المحترم على سؤالهم عنى باستمرار بكل الطرق ودعواتكم لى بالشفاء الحمد لله على نعمه محبتكم التى هى الدافع لى فى التمسك بالحياة، ربنا يديم محبتنا ويرزقكم الصحة والعافية يارب العالمين، وادعوا الله أن يشفى حبيبتى الفنانة دلال عبد العزيز والفنان على الحجار وزوجته الغالية، وصديقتى سهام والفنان شريف الدسوقي، ويارب اشفى كل مريض يتألم أنت الشافي المعافى واعتذر جدا على عدم الرد على التليفون، أرق تحياتى وتقديرى ومحبتي لكم جميعا».