كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، قائلاً: «سنعلن كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل»، موضحا أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، سيجري تعقيمها وتطهيرها، قبل عقد الامتحانات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين والقائمين على الامتحانات من أي مكروه.

وزير التعليم يوضح حقيقة تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي قرارات رسمية بتأجيل الامتحانات، مؤكدا أن تأمين وتجهيز امتحانات الثانوية العامة، تصل تكلفتها إلى مليار جنيه، موضحاً أنه سيتم وضع بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية، لتعقيم الطلاب والقائمين على الامتحانات قبل دخول اللجان.

وزير التربية والتعليم: تجهيز الامتحانات بتكلفة مليار جنيه

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه سيعلن الأسبوع المقبل، ضوابط امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد إلكترونيا في لجان مراقبة بالمدارس وليس المنازل، منوها بأنه سيجري تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لأول مرة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حتى يحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها.

شوقي: تصحيح أوراق الامتحانات إلكترونيا

وأوضح وزير التعليم، أنه لا يوجد أي تأجيل، وأن الوزارة عازمة على عقد الامتحانات في يوليو المقبل، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مؤكداً أنه سيتم تأمين جميع اللجان الامتحانية، للحفاظ على سلامة وآمن الطلاب، منوهاً إلى أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل نجاح سير العملية الامتحانية الخاصة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وزير التربية والتعليم: حقيقة تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. حريصون على نجاح سير الامتحانات

وأشار شوقي، إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أنه لن ولم يسمح بوجود غش إلكتروني، وسيتم معاقبة أى طالب يقوم بالغش، مؤكداً أن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها لإنجاح سير امتحانات الشهادات الثانوية العامة والإعدادية والدبلومات الفنية.