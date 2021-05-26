9 قرارات مهمة لطلاب الثانوية العامة: «التعليم» تعلنها الأسبوع المقبل

قرارات مهمة ينتظرها أولياء الأمور قبل الطلاب، ورجل الشارع قبل المعلم، لأنها تناقش مرحلة مصيرية في التعليم ما قبل الجامعي، وعلى أساسها يتأهل الطالب للكلية التي كثيراً ما حلم بها، ويؤهل نفسه لها جيداً، فهي قرارات مرتبطة بمرحلة الثانوية العامة 2021 تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأسبوع المقبل.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أهم القررات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع المقبل:

1- إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.

2- حسم القرار النهائي بالنسبة للتحسين لطلاب الثانوية العامة.

3- إعلان تفاصيل مهمة في امتحانات الثانوية العامة 2021.

4- حسم مصير تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر عقدها في شهر يوليو المقبل.

5- عقد اجتماع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث موقف التنسيق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة النظاميين والمؤجلين من الأعوام الماضية.

6- نشر الأسئلة والإجابات للامتحانات التجريبية التي عقدت على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد الماضي.

7- طرح استبيان لطلاب الشعبة العلمية لاختيار اللغة التي يفضلونها في عقد امتحان مادة الجولوجيا.

8- الإعلان عن تفاصيل التجربة الثالثة من الامتحانات التجريبية التي تعقد في شهر يونيو المقبل.

9- حسم مصير حذف بعض المناهج الدراسية من المقررات.

وفي سياق متصل، حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب الصف الثالث الثانوي، على ضرورة مراجعة كل ما تم مذاكرته من قبل ومذاكرة دروس جديدة في كل المواد من خلال مصادر تفاعلية شيقة من محتوى ليمتد على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى مراجعة بعض التدريبات على شعر «مدرسة المهاجر» مع التدّرب على بعض الأسئلة الاختيارية وكيفية اختيار الإجابة الصحيحة من حلقة «اسأل نجاوب» في مادة «اللغة العربية»، على قناة مدرستنا التعليمية.