الأسبوع المقبل.. حسم مصير تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم حسم مصير تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريحات له على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»، في رده على رده على سؤال أحد الطلاب الذي يقول: «لو سمحت يا دكتور طارق هل ممكن يتم تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة نظرا لطول المنهج لسه مخلصتش بعد توقف الدروس والمدارس بسبب جائحة كرورنا ولا ده قرار نهائي بأنها سوف تعقد يوم 4 يوليو المقبل».

شوقي: الامتحانات ستعقد بنظام الأسئلة الجديد الذي يقيس الفهم

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد أن امتحانات الثانوية العامة، ستعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، للحفاظ على الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح شوقي، أن الامتحانات ستعقد بنظام الأسئلة الجديد التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أنه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة تحجم الغش وتداول الأسئلة بين الطلاب، لافتاً إلى أن الامتحانات النهائية تعقد بنظام الأوبن بوك.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن جدول وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع عدد كبير من الجهات المعنية لعقد الامتحانات وسط جو يتسم بالهدوء.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على الطالب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والإطلاع على المحتوى الرقمي الذي يتم بثه على المنصات التعليمية بشكل متواصل، بهدف التدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، لافتاً إلى أنه غير مسموح للطلاب بدخول الامتحانات بأي ورقة خارجية غير الكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على الإجابة على كافة التساؤلات التي يطرحها الطلاب بشأن الامتحانات، موضحاً أن الامتحانات النهائية ستعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.