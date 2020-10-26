القاهرة للتكرير: تكرير 8 مليون طن من الزيت الخام خلال 2020-2021

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية التطوير الشامل لمعامل التكرير من خلال تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث وحدات الإنتاج الحالية لرفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية لضمان استدامة توفير وتأمين إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

وقالت شركة القاهرة لتكرير البترول، إنها ستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التكريرية الجديدة ومن أهمها مشروع وحدة استرجاع غازات الشعلة وإعادة استخدامها كوقود حريق للغلايات والأفران بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة واستخدام هذه الغازات والاستفادة منها بدلا من إحراقها.

وأضافت الشركة أنها تعمل على إنشاء أبراج التبريد لمياه المبردات والمكثفات بمعملي تكرير مسطرد وطنطا لإعادة استخدامها كدائرة مغلقة.

وأشارت إلى أنها تستهدف تكرير أكثر من 8 مليون طن من الزيت الخام بمعملى مسطرد وطنطا منها حوالى 7 مليون طن بمعمل تكرير مسطرد، تشمل مليون و200 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير، وأكثر من مليون طن بمعمل طنطا خلال العام المالي الحالي.

وأوضحت الشركة أن ذلك لإنتاج حوالى 1.2 ألف طن بوتاجاز و306 ألف طن نافتا وحوالي 1.2 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة 82.5 ألف طن كيروسين وحوالي 484 ألف طن من وقود النفاثات "ترباين" وحوالى 1.6 مليون طن سولار وحوالى 39 ألف طن ديزل وحوالي 4.4 مليون طن مازوت وحوالي 20 ألف طن من المذيبات العطرية.

وتخطط الشركة للاستمرار في أعمال التصنيع المحلى لصالح الشركات الشقيقة والغير بقيمة حوالى 156 مليون جنيه، لافته إلى أنها بدأت فى إمداد الشركة المصرية بالتغذية اللازمة من المازوت بالمواصفات القياسية والتى بلغت حوالى 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، وأنه من المخطط تسليمها حوالى 4.2 مليون طن مازوت خلال العام المالي الحالي.