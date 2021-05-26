ناجي إسكندر : الفطر الأسود ليس له علاقة بكورونا.. وتقنيا اللقاحات هدفها واحد «حوار»

نحو عام ونصف مر على بدء جائحة كورونا، ولا يزال هناك الكثير من التخوفات بسبب الفيروس الذي ضرب العالم، وفي خضم ظهور عدد كبير من اللقاحات وتعدد الآثار الجانبية لكل منهم، يوضح الدكتور ناجي إسكندر، أستاذ الفيسيولوجيا ونائب التخدير بقصر العيني سابقا، والحاصل على دبلومة في علم الأدوية، لـ«الوطن»، الكثير عن وباء كورونا والفارق بين تقنيات اللقاحات والأعراض الجانبية المعتادة، وإلى نص الحوار:

- بعد مرور أكثر من عام.. متي يمكن القضاء على كوفيد-19؟

القضاء على كوفيد -19 عند الوصول إلى مناعة القطيع وهو ما يتطلب تطعيم 75% من المواطنين للوصول لها: «في الحالة دي بيتحول الوباء من وباء عالمي إلى مرض متوطن يتفشى في مجموعات صغيرة ومناطق متناثرة»، والوباء قد يظل موجودا لعقود أو بشكل دائم كالأنفونزا الموسمية، فدول العالم الأول من المتوقع أن تصل إلى مناعة القطيع بنهاية عام 2021، أما بالنسبة لدول العالم الثالث فبسبب نقص الإمكانيات واللقاحات من المنتظر الوصول إلى ذلك في نهاية عام 2022.

إسكندر: خبرة الصين مكنتها من السيطرة على كورونا

- كيف نجحت الصين في إستيعاب جائحة كورونا رغم فشل دول العالم في ذلك؟

نجاح دولة الصين فيما فشلت فيه دول العالم الأول الأكثر تقدما في احتواء الوباء، كان بسبب وجود نظام صحي وقائي ورقابي قوي ومترابط وتدربهم على احتواء مثل تلك الأوبئة والتي بدأتها بـ«سارس 1»، الذي ظهر في نوفمبر 2002 وانتهى في عام 2003، مشيرا إلى أن الصين عندما حدث لديها الوباء حجبت كافة المعلومات عن دول العالم، كما منعوا السفر بين الولايات الصينية بينما سمحوا بسفر مواطنيهم لكافة دول العالم ما أدى إلى انتشار الوباء عالميا، وعلماء الفيروسات أجمعوا أنه في حال أعلنت الصين اكتشافها لذلك الفيروس قبل 3 أشهر فقط من تحوله لوباء عالمي كان سيتقلص حجم الكارثة إلى 5% فقط.

- حتى الآن توجد 6 أنواع من لقاحات كورونا.. ما الفارق في التقنية المستخدمة في كل منهم؟

جميع اللقاحات تهدف لشيء واحد، هو تكوين أجسام مضادة وتكوين خلايا الذاكرة، وأخطر ما في الفيروس هو «الأشواك البروتينية»، فهي سر قوته وضعفه في الوقت نفسه، فبها يخترق الجسم، وأيضا تلك الأشواك هي من تحفز الجهاز المناعي للجسم للتعامل مع الفيروس.

اللقاحات تعتمد على 3 أنواع من التقنيات، فاللقاحات الصينية تعتمد على «التقنية القديمة» وهي أن يكون اللقاح في صورة فيروس ميت كيميائيا فيحفز إنتاج الأجسام المضادة.

التقنية الثانية والمستخدمة في لقاحات جونسون وأسترازنكا واللقاح الروسي، وهي «تقنية الفيروس الحامل»، وهو غير معد ولكنه يحمل الأشواك البروتنية التي تحفز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة.

الثالثة والأخيرة في تعرف بـ«الحمض النووي»، وتستخدم في لقاحات فايزر ومودرنا، وذلك بإرسال الحمض النووي، الذي يستثير خلايا الجسم لإنتاج الأشواك البروتينية.

الكمامات ضرورة حتى الوصول إلى مناعة القطيع

- هل من الممكن أن يصاب الشخص الحاصل على اللقاح بفيروس كورونا؟.. وهل سيكون هناك استغناء عن الكمامة بعد التلقيح؟

نعم، يمكن أن يصاب الشخص الذي تلقى لقاح بفيروس «كوفيد-19»، فالأجسام المضادة والمناعة تتكون بعد 3 أسابيع من الحصول على اللقاح، وخلال تلك الفترة من التلقيح حتى تكوين الإصابة من الممكن أن يكون عرضة للفيروس والإصابة به، و«في الحاجات اللي ليها جرعة ثانية بأسبوعين، وهتكون الأعراض طفيفة ومفيش وفيات».

ويمكن الاستغناء عن الكمامات فقط في حال الوصول إلى مناعة القطيع، وهو ما يعني تلقي 75% من البشر لقاح كورونا، وأقل من ذلك لا يمكن التخلي عنها.

4 أعراض شائعة للقاح كورونا

- ما الأعراض الجانبية التي تظهر بعد تلقي لقاح كوفيد-19؟

توجد 4 أعراض شائعة، وتتمثل في احمرار وألم بسيط أو تورم بمكان حقن اللقاح، وارتفاع في درجة حرارة الجسم ورعشة، إجهاد وصداع وألم في المفاصل، وغثيان وقيء وإحساس عام بأن الشخص ليس في حالة جيدة.

إلى جانب ذلك توجد الأعراض غير الشائعة، فنادرا ما يحدث تضخم بالغدد الليمفاوية للشخص الذي يجري تطعيمه، فتلك الأعراض الجانبية قد تحدث لجسم الإنسان بعد التطعيم في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من موعد تلقيه جرعة اللقاح، لا تدوم مع الشخص الذي تم تطعيمه، لأكثر من يومين، موضحًا أن الشخص لو شعر بهذه الأعراض واستمرت معه لأكثر من يومين، فهذا يعني أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أن يتم تطعيمه باللقاحات.

- كيف ترى تخوفات البعض حول لقاحات فيروس كورونا ومدى تسببها للجلطات؟

- أنفي ذلك، وأؤكد أن من بين كل مليون شخص يجري تطعيمه باللقاحات، من الممكن أن تحدث الجلطات على مستوى 7 فقط من جملة كل هؤلاء، وليس هذا فقط بل الدراسات والتجارب تؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا مع بعض السيدات لمن هم أقل من 50 سنة، أما النساء فوق الخمسين وبعموم الرجال، فنسبة حدوث الجلطات أقل حتى من 7 في المليون.

ناجي إسكندر: الفطر الأسود ليس له علاقة بكورونا

- ما أعراض الحساسية الشديدة المحتملة من تلقي اللقاح؟

- تكون في شكل أعراض شديدة كضيق في التنفس وصوت في الصدر وورم في العين والشفايف واللسان، كما أنه من الممكن أن يكون هناك أعراض طفيفة كحدوث احمرار في الجلد وميل للهرش، ويحدث بعد 4 ساعات من تلقي الشخص للجرعة، وينصح عند حدوث ذلك القيام باستشارة الطبيب «وإذا حصلتلك الحساسية بعد الجرعة الأولي متاخدش الجرعة الثانية من نفس اللقاح، خد نوع آخر».

- ما هي أسباب ظهور أمراض الفطر مؤخرا بصورة كبيرة؟

الفطر الأسود أو غيره ليس له علاقة بكورونا، فهو موجود قبل الفيروس بكثير، ولكنه هو أحد الأمراض المرتبطة بالمناعة، يصاب به الإنسان في حالة انخفاض المناعة بصورة كبيرة، وهو ما يحدث مع بعض مصابي كورونا الذين يتعرضون لانخفاض للإصابة بذلك المرض، وأيضا يصاب به أشخاص لا يعانون من كورونا.