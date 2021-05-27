إجراءات هامة من الجامعات لمواجهة أزمة كورونا خلال امتحانات الترم الثاني

أنهت مختلف الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020 - 2021، المقرر انطلاقها خلال الأسبوع المقبل؛ إذ أتاحت الجامعات حرية وآليات تطبيقها للكليات، وفقا للوائح المنظمة للعمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة ولجان الامتحانات، والتأكيد علي أن لا تخرج أسئلة ورقة الامتحانات عن المنهج الدراسي، وأن تكون في ما تم دراسته.

في نقاط.. إجراءات الجامعات لمواجهة فيروس كورونا

وتستعرض «الوطن» أبرز إجراءات الجامعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

- تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، وكذلك داخل لجان الامتحانات.

- التأكيد على توفير عدد من أماكن العزل لجميع الحالات المشتبه، وكذلك لجان عزل تحت إشراف الفرق الطبية لمن يرغب في الامتحان من الطلاب المشتبه بهم.

- التعقيم و التطهير الدوري المنشأت و مقار اللجان قبل وبعد الامتحانات.

- تخصيص صناديق زجاجية لجمع أوراق اجابات الامتحانات، وحفظها بها لمدة لا تقل عن 48 ساعة، تجنبا لانتقال عدوى كورونا.

- توفير المطهرات والمعقمات والكمامات خلال فترة الامتحانات.

- إجراء فحص طبي لجميع منتسبي الجامعة قيل الدخول إليها من قبل الفرق الطبية.

- 20 طالبا بكل لجنة كحد أقصى، تطبيقا للتباعد الاجتماعي.

- إلزام الملاحظين والمراقبين والملاحظين بغسل الأيدي، وضرورة ارتداء الكمامات داخل وخارج اللجان.

- التشديد على توفير أعداد كافية من الأمن لتنظيم الدخول والخروج بين الطلاب والطالبات من وإلى الجامعة والكليات ولجان الامتحانات.

- يجب عدم التكدس والتجمع بعد نهاية أعمال اللجان.

- عدم تبادل الأدوية والمستلزمات بين الطلاب، في أثناء التواجد بالجامعة و خارجها.

- تخصيص يوم واحد لكل فرقة لأداء الامتحانات.

- للكليات الحرية في اختيار آليات ونمط الامتحانات، وفقا للوائح العمل المنظمة بها، من حيث توقيتات الامتحانات ومواعيدها وجداولها وطرق تنفيذها.