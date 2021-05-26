الجامعات تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي

انتهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، من استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل أول يونيو وحتى يوليو المقبل، وأكد عدد من رؤساء الجامعات جاهزية الكليات لامتحانات نهاية العام، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى ضرورة عدم خروج امتحانات التيرم عن المقرر الدراسي.

وكشف الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة أنهت جميع استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها خلال الأسبوع المقبل أول يونيو، وذلك وفقا لتعليمات الأعلى للجامعات، مؤكدًا أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «موفيد 19»، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة مع التشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.

الأحد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للبكالوريوس بتجارة عين شمس

وفي سياق متصل، كشف الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن انتهاء التجهيزات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل الدراسات العليا المقرر أن تنطلق السبت المقبل، وبالنسبة لمراحل البكالوريوس المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل.

وأوضح قدري أنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الاجتماعى، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم، مع قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الاحتياج إلى ذلك.

وأوضح، أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.