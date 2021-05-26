مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة فلاى أريستان قادمة من كازاخستان مباشرة

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، أولى رحلات شركة فلاي أريستان، القادمة من مطار كازاخستان مباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

وصرح صلاح خليفة المستشار الإعلامي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه جرى استقبال الطائرة وسط إجراءات وقائية مشددة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والجاهزية الكاملة من حيث المعدات والأفراد المدربون، حيث قدم رجال الخدمات الأرضية بمطار شرم الشيخ الدولي، عملهم بكفاءة واحترافية، تحت إشراف المهندس أسامة عبدالراضي مدير المحطة.

وأثنى طاقم الطائرة على سرعة الخدمة وحسن الاستقبال لهم، وللركاب اللذين أبدوا سعادتهم بوصولهم إلى هذه البقعة الساحرة من أرض مصر، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه ترحيبا لها، ولطاقمها الجوي.

يذكر أن الشركة الكازاخستانية، ستسير عدد 2 رحلة أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي بشكل مبدئي.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار، ركاب الطائرة لتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم، وأنهوا إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر تام، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي، للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في المطار.