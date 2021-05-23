مطار القاهرة يحبط محاولة لتهريب 5200 قرص مخدر إلى داخل البلاد

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجويه التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية عربية قادما من تركيا نظرا لارتباكه الشديد.

مأمور الجمرك يشتبه في راكب عربي قادم من تركيا

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تشكيل لجنة لفحص حقائب الراكب

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية بجسم حقائبه.

ضبط 5200 قرص من عقار كيبتاجون المخدر مخبأة داخل مواسير حقائب مسافر

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، فتبين وجود 5200 قرص من عقار كيبتاجون المخدر مخبأة داخل مواسير الحقائب.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 73

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 73 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

إحباط محاولات التهرب الجمركي

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.