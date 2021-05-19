مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية من جدة والرياض

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أول رحلتي طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية، قادمتين من الرياض وجدة، وعلى متنهما مجموعات سفر سياحية من المدينتين، وذلك بعد صدور قرار المملكة مؤخراً بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى بعض الدول، ومن بينها مصر.

سرعة إنهاء إجراءات الوصول بالمطار

وقام فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في مطار شرم الدولي، وتوفير القوى البشرية الطبية المدربة للتعامل مع الوفود السياحية، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، والتأكد من كفايتها.

اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أنه جرى اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذ التعليمات الخاصة بدخول المطار، ومنها عدم دخول أي شخص دون اصطحاب تحليل PCR، وفي حالة عدم وجود تحليل يجري إجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يجري اتباع الإجراءات طبقاً لقوانين الدولة المسافر إليها السائح.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى، عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.