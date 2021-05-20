جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب جهاز تدبيس معدة ومستلزمات طبية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، محاولة تهريب جهاز طبي وكمية من الأدوات والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية، القادمة من دبي، اشتبه تامر عادل أحمد، رئيس قسم لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصري قادم من الإمارات، في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وناظر أحمد عاطف عبدالحميد، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، جواز سفر الراكب، وتبين أنه كثير السفر في فترات متقاربة، وحاول الخروج بحقائبه دون تفتيش، رغم طلب وضعها على جهاز الفحص بالأشعة.

ومررت حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بواسطة كل من عمرو عبدالمجيد غزال، مأمور الجمرك، ومحمد موافي، رئيس القسم، فتلاحظ وجود أشياء متماثلة، وعالية الكثافة.

ضبط جهاز طبى و335 قطعة وأداة طبية خاصة بتدبيس المعدة

وبالعرض على رأفت وهيب عازر، مدير الجمرك، قرر تكليف نورهان محمد فؤاد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود جهاز طبي و335 قطعة وأداة طبية خاصة بتدبيس المعدة، و140 كيس بها خيوط جراحية، بإجمالي عدد 476 قطعة.

وقرر زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 51 لسنة 2020 للراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي كافة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي كافة.