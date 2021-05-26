شقيق شريف دسوقي: حالته النفسية تحسنت بعد تقدير السيسي

قال طارق دسوقي، شقيق الفنان شريف دسوقي، إن شقيقه حاليا يتعاطى المسكنات، وحالته الصحية تتحسن، وحالته النفسية أيضا تتحسن بفضل الورد الموجود، وهذا تقدير من «الأب الكبير وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف «دسوقي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن الحالة الصحية لشقيقه أصبحت جيدة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك كمية حب كبيرة جدا يتلقاها في المستشفى الموجود فيها حاليا، وهو سعيد بذلك، معقبا: «وإحنا كمان فرحانين جدا جدا».

الجميع يسألون عليه

وتابع: «هو فرحان بكل الناس اللي بتسأل عليه، وأنا شخصيا تعبت من كتر الرد على الناس اللي عايزة تجيله وتطمن عليه وتسلم عليه».

السيسي يوجه بالاهتمام بحالة الفنان شريف دسوقي

وفي وقت سابق، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى باقة من الورود، مع مندوب رئاسة الجمهورية الذي حضر بدوره إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة وحرص على الاطمئنان على صحة الفنان شريف دسوقي.

واطمأن، مساء أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه، على خلفية إصابته بمرض السكري، بحسب ما أكدت مصادر لـ«الوطن» وأمر بصدور معاش استثنائي له.

وشكر الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاطمئنانه على صحة الفنان شريف دسوقي، إذ كتب عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتصاله للاطمئنان على الفنان شريف دسوقي، وتوصيته للشركة المتحدة بتحمل تكاليف علاجه كاملة، شكرا سيادة الرئيس».

ونقل الفنان شريف دسوقي، مساء أمس الثلاثاء، من مستشفى الإسكندرية حيث خضع لجراحة لبتر ساقه، إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.