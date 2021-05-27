السجن 15 سنة للمتهم بالشروع في قتل «طفل العجانة» بأسوان

أصدرت محكمة جنايات أسوان في ساعة متأخرة من مساء أمس، حكما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، على المتهم بالشروع في قتل طفل داخل أحد الأفران بقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفل العجانة».

وفي حادث مروع شهدته محافظة أسوان، خلال شهر أغسطس الماضي، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، بشلل في اليدين والقدمين، بعدما وضعه عامل بمخبز، في عجان آلي، وتشغيله قبل أن يتركه بداخله يواجه مصيره.

وأسفرت تحريات الشرطة، عن تعدي المتهم محمد فراج، على الطفل المجني عليه، بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، ما أصاب الأخير بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت في الثامن من شهر أغسطس الماضي، عندما بُلِّغت الشرطة بإصابة الطفل محمد مصطفى شحات، البالغ من العمر 15 عامًا، جرَّاء حادث وقع له بالمخبز محل عمله بناحية سلوا بحري، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.

وشهد مالك المخبز في التحقيقات بتبيلغه أولًا بتعرض المجني عليه لحادثٍ عرضيّ داخل المخبز أحدث إصابته، ثم بتاريخ 12 أغسطس الماضي، وعندما راجع كاميرات المراقبة المثبتة بالمخبز، شاهد وضع المتهم المجنيَ عليه داخل الخباز الآلي وتشغيله.

وشهد الطفل المجني عليه في التحقيقات بتعدي المتهم عليه بعد طلبه منه الكف عن ممازحته قاصدًا إزهاق روحه، وشهد كذلك عامل بالمخبز بإبصاره المجني عليه داخل الإناء المذكور بعد سماعه صراخه، ففصل التيار الكهربائي عن الخباز وسارع بإسعاف المجني عليه، ثم شاهد لاحقًا بكاميرات المراقبة بالمخبز واقعة تعدي المتهم على المجني عليه على نحو ما تقدم.

وقال والدا المجني عليه في التحقيقات، إنهما علما من نجلهما أن المتهم وضعه بالإناء في أثناء تشغيله بسبب خلافات بينهما، لعدم رغبة المتهم في استمرار المجني عليه بالعمل بالمخبز.

واستجوبت النيابة العامة المتهم ووجهت إليه اتهام الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديديٍّ بالمخبز وسقوطه عليه، وشاهدت النيابة العامة اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حملَ المتهم المجنيَ عليه عنوةً ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.

مدير المستشفيات الجامعية يستقبل «طفل العجانة»

وفي مارس الماضي استقبل الدكتور أشرف معبد، مدير المستشفيات الجامعية بأسوان، «طفل العجانة» ووالده بقسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي، عقب عودته من العلاج بمستشفيات القاهرة، تنفيذا لقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بنقله للعلاج على نفقة الدولة.

وتابع مدير المستشفيات الجامعية حالة الطفل محمد مصطفى الجندي، مؤكدا أن المستشفى سيستكمل علاجه الطبيعي، لافتا إلى أن مرفق إسعاف أسوان وفر له سيارة إسعاف نقلته من مطار أسوان الدولي للمستشفى الجامعي، ثم إلى منزله بقرية سلوا.