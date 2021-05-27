آخر أعمال سمير غانم على شاهد.. عرض «الزهر لما يلعب» الجمعة المقبل

لا زال الجمهور يبحث عن آخر أعمال سمير غانم على شاهد بعد رحيله، حيث توفي، منذ أيام، بعد إصابته بفيروس كورونا، ومن جانبه أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، عرض مسرحية «الزهر لما يلعب» وهي آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، على منصة «شاهد» برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة mbc.

آخر أعمال سمير غانم على شاهد

وكان المستشار تركي آل الشيخ البرومو الرسمي للمسرحية، كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة mbc العملاقة على شاهد يوم الجمعة إن شاء الله آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبيرالراحل سمير غانم رحمه الله حصريا».

آخر أعمال سمير غانم على شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية

وتعتبر «الزهر لما يلعب» آخر مسرحيات سمير غانم، وكانت تمثل عودة الفنان الكبير للمسرح من جديد، بعد غياب 3 أعوام منذ تقديمه مسرحية «سيبوني أغني» عام 2017، وشارك فى بطولة المسرحية الفنانة شيرين، وإيمان السيد، وإيمي طلعت زكريا، وطارق الإبياري، ورضا حامد، وتعد المسرحية التجربة الإخراجية الأولى للفنان طارق الإبياري، ومن تأليف الكاتب المسرحي الكبير أحمد الإبياري في تعاونه المسرحي السابع مع الفنان سمير غانم,

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ولا زالت الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من تداعيات فيروس كورونا، بعد أن خرجت نتيجة تحليل كورونا سلبية، إلا أنها لا زالت تعاني من ضيق بالتنفس ومشكلات على الرئة، وما زالت أسرة الفنان سمير غانم تخفي عنها خبر وفاته، وبدلت كلٌ من الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم الملابس السوداء بالملابس الملونة والدموع والبكاء إلى الضحكات من أجل الخروج من تلك الحالة، والسيطرة على الموقف لأقصي درجة ممكنة .

وتوالت التعليقات من نجوم الفن متمنين الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، والرجوع مرة أخرى إلى الشاشة بعد نجاحها الأخير في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض خلال شهر رمضان 2021، مع الفنان مصطفي شعبان وعمرو سعد، وحققا من خلاله نجاحا كبيرا.