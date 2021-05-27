التسويق السياحي بالأقصر: عودة السياحة الإسبانية والأمريكية واليابانية

أشاد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، بالاجراءات التي اتخذتها مصر، وتطعيم العاملين في القطاع السياحي، خاصة العاملين بالأقصر، مشيرًا إلى أن الأسواق السياحية تستفسر عن تناول العاملين في السياحة للقاحات، قبل التأكيد على طلبات السياحة.

وتحدث «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، عن الإنجازات المصرية في الفترة الأخيرة، والتي أجرتها مصر في قطاع السياحة الثقافية، خاصة البنية التحتية، وموكب المومياوات والاكتشافات الأثرية الأخيرة.

كما أشاد رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، بما ذكرته منظمة اليونسيف في يوم التراث العالمي، بأن مصر حافظت وحدها على 50% من التراث العالمي، وكذلك بالإنجازات المصرية في قطاع السياحة الثقافية، منها مشروع طريق الكباش، الذي اعتبر أنه لا يقل أهمية عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وكشف محمد عثمان، عن قرب وصول السياحة الأسبانية للأقصر، لافتًا إلى أن السياحة الأسبانية تمثل 30% من السياحة الثقافية في المحافظة، مشيرًا إلى أن السياحة الأمريكية هي الأخرى ستصل إليها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح «عثمان» أن الأقصر تتلقى طلبات جديدة للسياحة بشكل يومي، مؤكدًا أن السياحة الأسبانية سترجع أول شهر أغسطس المقبل، وأن السياحة الأمريكية ذات الإنفاق العالي ستصل الأقصر خلال شهر سبتمبر المقبل، والسياحة اليابانية ستعود للأقصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونوه رئيس لجنة التسويق السياحي، إلى التعاون مع أوروبا الشرقية والسياحة الواردة منها، مؤكدا أنها لم تبخل على مصر أبدًا، لافتًا إلى أن دولة رومانيا تسير رحلة طيران بشكل يومي للأقصر.