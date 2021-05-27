«التعليم» تجهز لعقد امتحانات الثانوية العامة «بابل شيت» مع التابلت

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تجهز لعقد امتحانات الثانوية العامة2021 بنظام الأسئلة الجديد على جهاز التابلت والإجابة على الامتحان تكون ورقيا بنظام «بابل شيت»، موضحا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة في آلية عقد الامتحانات، الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الوزارة كثفت من استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وأضاف «المصدر» لـ«الوطن»، أن الوزارة بدأت في التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لإعلان الشكل النهائي للامتحانات، موضحا أن الإمتحانات ستعقد بنظام الأسئلة الجديد الذي يقيس الفهم، مشددا على الطلاب بضرورة متابعة ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن عقد الامتحانات والاستعداد لها.

«التعليم»: تصحيح الامتحانات الورقية إلكترونيا لضمان نزاهة التصحيح

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إمتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد ورقياً بالنسبة لطلاب الدمج والمنازل، موضحة أنه ستصحح الامتحانات إلكترونيا لضمان نزاهة التصحيح.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة كافة، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي، بجانب إلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية، وتطعيم مشرفي الامتحانات.

«عبدالحكيم»: تلقينا تعليمات بشأن عقد امتحان الثانوية التجريبي إلكتروني وورقي

في سياق متصل، قال حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، إن إدارة المدرسة تلقت تعليمات بشأن عقد الامتحان التجريبي الثاني، صباح اليوم بالنظامين الإلكتروني والورقي.

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أن المدرسة شددت على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة حضور الامتحانات، موضحا أن الطلاب سيمتحنوا على التابلت، والإجابة في ورقة خارجية بنظام «بابل شيت».

وأوضح أنه ستكثف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.