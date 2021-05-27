«إنستجرام» يطرح ميزة جديدة لحذف الرسائل المسيئة

أعلن تطبيق إنستجرام عن ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين تلقائيًا بتصفية طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية مسيئة.

إنستجرام يحذف الرسائل المسيئة من حسابات المشاهير

وقال موقع The Verge إن الميزة الجديدة لتطبيق إنستجرام تستهدف المشاهير والشخصيات العامة الذين يتلقون عددًا كبيرًا من الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها والضارة.

ويعتمد التحديث على عمل إنستجرام لمكافحة الكلام الذي يحض على الكراهية على المنصة، وفي فبراير ، قالت الشركة إنها ستبدأ في تعطيل حسابات المستخدمين الذين أرسلوا رسائل مضايقة متعددة.

في عام 2018، وسعت شركة إنستجرام فلتر التعليقات المسيئة لحظر التعليقات التي تهاجم مظهر الشخص أو شخصيته تلقائيًا.

طريقة تشغيل فلترة الرسائل المسيئة على إنستجرام

ويمكن تشغيل فلتر طلبات الرسائل أو إيقاف تشغيله في قسم جديد من التطبيق يسمى «الكلمات المخفية»، فعندما يكون قيد التشغيل ، سيتم دفع الرسائل المسيئة إلى مجلد منفصل، ويتم إخفاء الرسائل المباشرة الموجودة في هذا المجلد ، ما يسمح للمستخدمين بتصفح الرسائل دون الحاجة إلى قراءة ما يقولونه. إذا نقر المستخدم على رسالة ، فيمكنه قراءتها أو حذفها أو الإبلاغ عنها.

تقول شركة Instagram إنها عملت مع «منظمات رائدة في مكافحة التمييز والبلطجة»؛ للتوصل إلى قائمة معدة مسبقًا من العبارات المسيئة. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص قائمتهم الخاصة بناءً على ما لا يريدون رؤيته.

وأضافت أن الميزة الجديدة سيتم طرحها في عدة دول، خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أنها لم تحدد تلك البلدان، وتخطط الشركة للتوسع في المزيد من البلدان في الأشهر القليلة المقبلة.

وكجزء من الإعلان، أكد Instagram أيضًا إنه يطرح أداة للسماح للأشخاص بحظر الحسابات الجديدة بشكل استباقي من المتحرشين، فالآن عندما يحظر أحد المستخدمين شخصًا ما في التطبيق، سيكون لديه خيار حظر أي حسابات جديدة ينشئها هذا الشخص.

ورفضت الشركة تحديد كيفية القيام بذلك، واكتفت بالقول إنها تستخدم «مجموعة متنوعة من الإشارات» لاكتشاف الحسابات الجديدة من هؤلاء المستخدمين أنفسهم، وسيتم طرح الميزة على مستوى العالم في الأسابيع القليلة المقبلة.