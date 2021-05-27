«يوتيوب» يقدم مزايا جديدة لمنشئي المحتوى

كشف YouTube يوتيوب عن تفاصيل 4 طرق تهدف إلى جعل العمل الخلفي لنشر مقطع فيديو أقل إرهاقًا لمنشئي المحتوى، كما سيطرح قريبًا العديد من تحديثات الجودة المصممة لمساعدة منشئي المحتوى في إنجاز المزيد في وقت أقل.

وقال موقع SEJ أن YouTube يوتيوب أوضح هذه النقاط كالأتي:

1- تحسينات على تحميل الافتراضيات:

قال YouTube يوتيوب إن إعدادات التحميل الافتراضية هي إعدادات يمكن للمنشئين تطبيقها على جميع تحميلات الويب الخاصة بهم بما في ذلك إعدادات الخصوصية والفئة والعنوان والوصف والعلامات والمزيد.

ويستخدم منشئو المحتوى الإعدادات الافتراضية للتحميل لإنقاذ أنفسهم من الاضطرار إلى القيام بمهام استقبالية، مثل إعادة كتابة نفس الوصف في كل مرة يقومون فيها بتحميل مقطع فيديو.

ويعمل يوتيوب على جعل الإعدادات الافتراضية للتحميل أكثر قوة، وفي الوقت الحالي يمكن لمنشئي المحتوى تحديد مجموعة واحدة فقط من الإعدادات الافتراضية لجميع مقاطع الفيديو، وقريبًا ، سيتمكن منشئو المحتوى من تخصيص قوالب تحميل متعددة.

وستسمح التحسينات الأخرى لتحميل الإعدادات الافتراضية لمنشئي المحتوى باستنساخ نفس الإعدادات من مقطع فيديو سابق، وتطبيق القوالب الافتراضية على عمليات تحميل الهاتف المحمول.

يوتيوب يتيح تحميل الفيديوهات من Drive

2- تحميل الفيديوهات من Drive

هناك تحسين آخر لسير عمل المنشئ الذي يعمل YouTube يوتيوب عليه وهو القدرة على تحميل مقاطع الفيديو من Google Drive.

فمع هذا التحديث ، يأمل موقع YouTube في مساعدة منشئي المحتوى على توفير الوقت والنطاق الترددي ومساحة التخزين على أجهزتهم من خلال السماح لهم بتحميل مقاطع الفيديو الموجودة على مجلد Drive الخاص بهم.

في الوقت الحالي، لا يقبل YouTube سوى التحميلات المباشرة من وحدة التخزين الداخلية للجهاز، أو من محرك أقراص خارجي متصل بجهاز كمبيوتر سطح المكتب، وسيسمح يوتيوب التحميل من Drive لمنشئي المحتوى بتوفير مساحة التخزين الفعلية ، والأهم من ذلك ، إنجاز المزيد من العمل من أي جهاز يستخدمونه

على سبيل المثال ، سيكون من الممكن تحميل مقطع فيديو من YouTube Studio على الهاتف المحمول حتى إذا لم يكن ملف الفيديو على نفس الجهاز المحمول الذي يستخدمه المنشئ.

3- تحقق الشيكات على الهاتف المحمول:

ستتوفر قريبًا شيكات النشر المسبق التي تم إطلاقها مؤخرًا من YouTube لتحميلات الهاتف.

فعندما يقوم منشئو المحتوى بتحميل مقاطع فيديو على سطح المكتب ، يمكنهم الخضوع لسلسلة من عمليات التحقق المسبق للنشر والتي تحلل المحتوى بحثًا عن الانتهاكات المحتملة.

تتحقق الأداة من انتهاكات حقوق الطبع والنشر، وتتأكد من أن الفيديو مؤهل لتحقيق الدخل ومناسب للإعلان.

وأطلق YouTube في البداية شيكات النشر المسبق على سطح المكتب في فبراير، وستتوفر الأداة قريبًا على الجوّال ، مما يُحسّن الطرق التي يمكن لمنشئي المحتوى من خلالها إنجاز العمل أثناء التنقل وإعلامهم بشكل أسرع عند وجود مشكلة في مقطع فيديو.

4- ميزات «مستقبلية»:

قدم YouTube معاينة غامضة لما يسميه الميزات "المستقبلية" التي يتم إعدادها لمنشئي المحتوى.

يوتيوب يتيح إنشاء تلقائي العناوين

إحدى هذه الميزات هي الإنشاء التلقائي لعناوين الفيديو وأوصافه، وسيسمح ذلك لمنشئي المحتوى بتحميل مقطع فيديو ولا داعي للقلق بشأن القيام بأي شيء آخر.

حيث يمكن لمنشئي المحتوى تحميل مقطع فيديو من السحابة ويهتم تطبيق YouTube بكتابة العنوان والوصف وتطبيق الإعدادات الافتراضية والتحقق من انتهاكات السياسة.

علاوة على ذلك ، يعمل YouTube على تقنية يمكنها تحسين الصور المصغرة بناءً على نماذج الذكاء الاصطناعي، لا يوجد جدول زمني لإطلاق أي من هذه الميزات ، ولكن تم تأكيد أنها قيد التطوير.