«عيني على الجمال» لـ تامر علي تقترب من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

اقتربت أغنية الفنان والملحن تامر علي، «عيني ع الجمال»، من نصف مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف.

أوضح «تامر» لـ «الوطن»، أن الألبوم كاملا سيطرح عقب طرحه للأغنية الثالثة منه بشكل سنجل، بعد أن كان قد طرح قبل شهر رمضان الكريم، أغنية «مقصرتش زمان» والتى ستحمل اسم الألبوم، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة

عيني عيني على الجمال

من نظرة أنا قلبي مال

محلي عينيك الجمال

حبيت طريقتك في الكلام

داري داري الناس تشوف

البراءة والكسوف

ده انت من بين الألوف

القلب يرتاحلك قوام

والليلة... الليلة... الليلة عيد

الليلة عيد

والليله... الليلة... حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد... الليلة عيد... الليلة عيد

الليلة عيد

تاني تاني النظرة دي

تاني تاني الضحكة دي

بتفاجئني و لا ايه

أنا قلبي مش قدك حرام

اه يا روحي عليك قبول

ده انت خلتني ف ذهول

علمتني عينيك أقول

ولسه ما شبعتش علام

والليلة... الليلة... الليلة عيد

الليلة عيد

والليله... الليلة... حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد... الليلة عيد... الليلة عيد

الليلة عيد

انا أراهن حد شاف

الجمال ده في اختلاف

عيني باردة عليك و اخاف

ماتجيش تزورني ف المنام

والليلة... الليلة... الليلة عيد

الليلة عيد

والليله... الليلة... حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد... الليلة عيد... الليلة عيد

الليلة عيد

كان تامر علي قد وقع عقد إنتاج ألبومه مع شركة نجوم ريكوزر فى شهر يناير الماضي مع هالة حجازي، المدير التنفيذي، العضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، مدير شركة نجوم ريكوردز.

يذكر أن تامر علي قدم عددا كبيرا من الألحان الهامة مع النجوم أمثال محمد حماقي فى أغنيات «وافتكرت» و«مابلاش»، ومع عمرو دياب أغنيات «ياناسي وعدك» و«بلاش تبعد» و«هتبدي الحكايات»، ومع تامر حسني فى أغنية «بعيش» ومع إليسا فى أغنيات «أواخر الشتا» و«ياعالم».

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر إن تامر علي يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.