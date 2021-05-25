يبدأ تطبيقها خلال أيام.. بنود الخدمة الجديدة لـ«يوتيوب»

خلال السنوات الأخيرة، أصبح موقع المقاطع المصورة «يوتيوب»، واحدا من أهم مواقع التواصل الاجتماعي، بل بات مهنة يمتهنها الكثيرون «يوتيوبر»، وبين الحين والآخر يعتمد التطبيق سياسات جديدة، خاصة بالموقع والتربح منه.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال التكنولوجيا، التحديثات الأخيرة لموقع يوتيوب، والتي أعلن عنها بشكل رسمي من خلال بيان تم إرساله إلى البريد الإلكتروني للمشتركين بالموقع.

التحديثات الأخيرة لموقع يوتيوب

وجاء في بيان الشركة، أنها تقوم بإجراء تغييرات على بنود الخدمة في YouTube، والتي سيتم تطبيقها بداية من الأول من يونيو المقبل في الشرق الأوسط، ويأتي هذا بهدف التوضيح لاعتماد الشفافية في التعامل مع المستخدمين.

وتم أيضًا تعديل البنود في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وتلك التغيرات لن تؤثر على الوصول إلى خدمة YouTube أو في إمكانية استخدامها.

التحديثات الجديدة على يوتيوب

وفيما يتعلق بالبنود الجديدة في سياسات اليوتيوب جاءت كالآتي..

القيود المفروضة على تقنية التعرّف على الوجوه

سبق أن نصّت بنود الخدمة على أنّه لا يمكنك جمع أي معلومات قد تكشف هوية شخص معيّن بدون إذنه.

وعلى الرغم من أنّ هذه البنود لطالما شملت المعلومات التي تجمعها تقنية التعرّف على الوجوه، تنصّ البنود الجديدة على هذا الموضوع بوضوح.

يحق لموقع YouTube تحقيق الربح

يحق لشركة YouTube تحقيق الربح من كل المحتوى المعروض على منصّتها، وقد تظهر الإعلانات على فيديوهات من قنوات غير مشاركة في برنامج التربح من الموقع.

الدفعات مقابل حقوق الملكية واقتطاع الضريبة

بالنسبة إلى منشئي المحتوى المؤهّلين للحصول على دفعات الأرباح، سيتم اعتبار هذه الدفعات على أنّها عائدات حقوق الملكية من منظور ضريبي في الولايات المتحدة، وستقتطع Google الضرائب من هذه الدفعات بموجب القانون.