«الصحة العالمية»: لم نرصد سلالة كورونا الهندية في مصر

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر لا تزال في الموجة الثالثة لكورونا، حيث تتأرجح بين صعود وهبوط في عدد الإصابات، موضحة أن مصر تزود المنظمة يومياً بنتائج الفحص المعملي للمصابين.

وكشفت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، حقيقة ظهور سلالة كورونا الهندية في مصر، مؤكدة أنّها لم تُرصد حتى الآن في مصر، ولم تسجل مصر حالة إصابة بها.

وأوضحت نعيمة القصير، أنَّ السلالة الهندية موجودة في إيران والمغرب والبحرين، مطالبة بضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم الخوف، لأن الخوف الشديد يؤثر سلباً في مواجهة كورونا، إذ يؤثر على جهاز المناعة.

وأشادت القصير بدور وزارة الصحة والسكان وتواصلهم اليومي مع المنظمة، لافتة أن وزارة الصحة ترسل بشكل يومي الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن مصر تشترك في منصة تابعة لمنظمة الصحة العالمية للإبلاغ عن رصد السلالات المتحورة من الفيروس، مؤكدة أن مصر أبلغتهم باتخاذ إجراءات إضافية للدراسة الجينية لفيروس كورونا.

وأكدت القصير أن مصر أبلغت المنظمة بتشديد الاجراءات للقادمين من الخارج وبعض الجنسيات المختلفة للداخلين للبلاد، مشيدة بالتواصل المباشر ومشاركة المعلومات مع وزارة الصحة المصرية بشكل يومي.