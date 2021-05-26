13 تصريحا مهما من «الصحة العالمية» عن كورونا:لا أمل في ظهور علاج قريبا

كشف الدكتور إيفان هوتن، رئيس قسم الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، عن آخر تطورات أوضاع فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وأبرز أخبار الوصول لعلاج للفيروس واللقاحات الموجودة وذلك في تصريحات تليفزيونية له نرصدها لكم كما يلي:

1-هناك تحسن بسيط على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولكن لا يمكن الاطمئنان بشكل كبير لحدوث زيادة في العدوى بعد شهر رمضان والعيد.

2-جميع برتوكولات علاج كورونا نجحت في إنقاذ وشفاء العديد من المرضى بفيروس كورونا في جميع دول العالم وكل أنواع العلاجات المختلفة أثبتت فاعلية وساعدت في إنقاذ البشرية.

3-حتى الآن لا يوجد لدينا أمل في ظهور علاج لفيروس كورونا في المستقبل القريب.

4-من الصعب الحكم على انتقال فيروس كورونا المتحور بالهند إلى منطقة الشرق الأوسط.

5-كل دولة تنتهج أسلوبا مختلفا لرصد دخول التحورات وبالتالي صعب الإعلان عن دخول التحورات.

6-كل اللقاحات مرضية ويتم إجراء الدراسات على اللقاحات بين الجرعة والأخرى.

7-هناك دراسات جاءت من تشيلي وبريطانيا تؤكد أن التطعيمات فعالة بطريقة مرضية بخصوص كل أنواع التحورات المختلفة والنسخ المختلفة.

8-كل التطعيمات الموجودة تتعامل مع كل أنواع التحورات وكل نسخ وأشكال كورونا.

9- يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل الكمامة والتباعد وغسيل الأيدي لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

10-الهدف من التطعيم بلقاح كورونا تقليل أعداد الوفيات بالفيروس وخفض عدد المصابين المحتاجين لدخول المستشفيات.

11-منظمة الصحة العالمية تهدف لتطعيم 10% من مواطني كل دولة بما يضمن تطعيم الفئات الأكثر عرضة للاصابة من الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك لتقليل أعداد الوفيات وانقاذ الأرواح.

12-منظمة الصحة العالمية تعمل مع المتبرعين والمانحين وشركاء من صناع اللقاحات لتوفير الموارد المالية للدول الفقيرة التي لا تستطيع شراء اللقاحات.

13-لقاح استرازنيكا تطعيم فعال وجيد وله أعراض جانبية بسيطة وأن فئة قليلة جدا هي التي تشعر بمشكلة بسبب هذا اللقاح والأعراض لا تؤثر ولا تمنع تناول اللقاح.