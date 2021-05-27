«التعليم» تحذر من بعض الشائعات حول امتحانات الثانوية العامة

تحت عنوان «إشاعات اليوم»، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد عبر بعض المواقع الصحفية.

ونشر «شوقي» صورة للخبر الذي اعتبره «إشاعة اليوم» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «رغم أنني قدمت ردودا واضحة لكل الأسئلة اللتي تداولها الطلاب وأولياء الأمور بالأمس القريب، وقلت إن الوزارة سوف تشرح تفاصيل الامتحانات الأسبوع القادم بإذن الله، فإن الكثيرين ما زالوا يتابعون الإشاعات مثل الصورة المرفقة، وهي مزورة وغير صحيحة، ولا علاقة لنا بها».

وناشد وزير التعليم: «أرجوكم عدم قراءة معلومات خارج موقع الوزارة وصفحتنا الرسمية على فيسبوك وصفحتي هذه، لن نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى قبل الموتمر الصحفي الأسبوع المقبل».

وتابع الدكتور طارق شوقي: «إلى هذا الحين فإن كل ما يشاع فهو تأليف واستنتاج من يكتبه، وليس وزارة التربية والتعليم المصرية».

وكتب الوزير «أسئلة للتأمل والتفكر عن إشاعات اليوم» متسائلًا: «لماذا تجتهد الوزارة وتضع 3 امتحانات تجريبية متعاقبة لامتحانات الكترونية اذا كان الهدف مجرد قراءة أسئلة على التابلت؟، ولماذا نقرأها على التابلت إذًا، أليس من الأيسر طباعتها وخلاص».

وقال «شوقي»: «لو كان فعلا الكلام ده صحيح سنكون أهدرنا جهودا مضنية منذ عام 2018 لمجرد قراءة أسئلة من الأوفر والأسهل طباعتها».

واستطرد: «هذه دعوة للتفكر فيما نقرأ حتى نكتشف مدى مصداقيته، على أى حال، امتحانات الطلاب النظاميين الكترونية بنفس الأسلوب المتبع في الامتحان التجريبي الثاني والثالث، يعني امتحان تفاعلي توضع إجاباته على التابلت»، مختتما: «اللهم هل بلغت اللهم فاشهد».