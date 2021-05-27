مطربو المهرجانات يستقطبون نجمات دراما رمضان بـ«دويتوهات»

فى ظاهرة جديدة، يشهد الوسط الفني ظهور نجمات الفن وبخاصة «موسم دراما رمضان»، مع مطربي المهرجانات من خلال دويتوهات غنائية جذبت انتباه الجمهور ومتابعي ورواد السوشيال ميديا.

دويتو حسن شاكوش وياسمين رئيس

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش كليبه الغنائي الجديد بعنوان «حبيبي»، بمشاركة الفنانه ياسمين رئيس وإخراج زوجها هادي الباجوري، حيث ظهرت ياسمين فى الكليب «موديل» وقدمت كوبليه غنائي بمشاركة شاكوش.

وكانت ياسمين رئيس طلت على الجمهور خلال الموسم الرمضاني بمسلسل «ملوك الجدعنه» حيث جسدت دور فتاة شعبية تدعي فاتن تقع في غرام جارها الذي تفرقهم الظروف وتجمع بينهم الأيام.

ملوك الجدعنة بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، محمد التاجي، وليد فواز، رانيا يوسف والراحل يوسف شعبان وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

عمر كمال وسمية الخشاب

«اوعدك»، هو عنوان الديتو الغنائي الذي يجمع مطرب المهرجانات عمر كمال مع الفنانه سمية الخشاب والمقرر طرح كليب الأغنية علي «اليوتيوب» خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث روجت الفنانة سمية الخشاب للكليب ببوستر دعائى يجمعها بعمر كمال عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك».

وظهرت سمية الخشاب، في البوستر، بفستان أسود بينما طل عمر كمال ببدلة سوداء وشعر باللون الأبيض.

وقد طلت الفنانه سمية الخشاب خلال الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «موسي» أمام الفنان محمد رمضان، حيث جسدت شخصة المعلمة «حلاوتهم» واطلق عليها الجمهور لقب «ملبن مصر».

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شاب من الصعيد توفى والده منذ صغره ويعمل على تحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.