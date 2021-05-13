سمية الخشاب عن مشهدها مع أحمد سعد: «لما اتعرض عليا وافقت فورا»

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن كواليس مشهد فرحها في مسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، بصحبة الفنان أحمد سعد، قائلة: «مكنش فيه قعدة صلح ولا حاجة بيني وبين أحمد سعد، ومكلمناش بعض بس هو سلم عليا في الفرح وقعدنا نضحك سوا واتصورنا مع بعض».

وأضافت الخشاب، خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «EXTRA NEWS»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: «لقيت محمد رمضان بيكلمني ويقولي أنا هعرض عليكي موضوع لو مش حابة بدون أي حرج هرفع عنك الحرج ده وهقول مش هينفع، وإحنا كلنا بنحترم مشاعرك.. أحمد سعد عنده أغنية تنفع للفرح بتاعنا وهو يغنيها في الفرح فقالي إيه رأيك؟ قولتله فورا اعمل كده، راح قالي أسمعك الأغنية قولتله لا أكيد حلوة».

وأشارت إلى أن مخرج المسلسل محمد سلامة هادئ للغاية وبشوش ومبتسم طوال الوقت، وهو مخرج عالمي دون مبالغة، «ابتسامته جميلة، بيستقبلك بابتسامة جميلة ويقولك إنتي كويسة؟ كله تمام؟ إنتي عاملة إيه؟ النهاردة هيبقى يوم جميل إن شاء الله».

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش بمحافظة القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.