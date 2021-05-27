ضبط 324 مركزا مخالفا لعلاج الإدمان..والحشيش أكثر انتشارا بين المتعاطين

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الغالبية العظمى من مرضى الإدمان بدأوا التعاطى من سن 15 إلى 20 سنة، لافتًا إلى هذا سن يعد البداية للتعاطي.

وأكد «عثمان»، أن مواد التعاطي تختلف بين الإناث والذكور بشكل كبير، فبالنسبة للسيدات يأتي الهيروين في المرتبة الأولى ثم الترامادول ثم المهدئات، فيما يعد الحشيش والترامادول أكثر المواد انتشارًا بين الذكور، قائلًا: «الحشيش رقم 1، والترامادول يأتى فى المرتبة الثانية ، ويليهما الهيروين».

مخاطر الحشيش

وذكر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لـ« الوطن» أن خطورة الحشيش تتمثل في تسببه في أمراض نفسية مثل الفصام والتبلد ما يتسبب في العديد من المشكلات، وخلق حالة من عدم الإحساس بالزمان والمكان، وارتباطه بأمراض أخرى.

ولفت إلى أن مراقبة المراكز الخاصة بعلاج الإدمان يكون من خلال وزارة الصحة، والمجلس القومى للصحة النفسية، مشيرًا إلى تنفيذ 53 حملة على 412 مركزًا لعلاج الإدمان بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، حيث تم ضبط 324 مركزًا مخالفًا.

ولفت إلى أن المخالفات تتمثل في أن مدير المركز غير مؤهل، أو أن البنية التحتية غير مطابقة لمواصفات إنشاء المراكز، مشيرا إلى أنه في حال إغلاق مركز خاص غير مرخص يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال الحالات المتواجدة بهذه المراكز .

افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان

وأكد أنه سيتم افتتاح مركز جديد بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الزقازيق، كما سيتم افتتاح مركز ضخم بمحافظة قنا بالتعاون مع طب جنوب الوادي، وفى بداية العام الجديد سيتم افتتاح مستشفى إمبابة، والتي من المتوقع أن تصبح صرحًا قويًا جدًا على مستوى الإقليم في علاج الإدمان.