معلومات عن قانون فصل الموظف المتعاطي وطرق العلاج من الإدمان

كشف المستشار حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل قانون فصل الموظف المتعاطي وطرق تلقي العلاج من الإدمان حتى لا يقع الموظف تحت طائلة القانون، وذلك في تصريحات تلفزيونية له، وهذه التصريحات نرصدها لكم كما يلي:

فصل الموظف المتعاطي ليس لموظف الحكومة فقط

أكد حسن حرك أن قانون فصل الموظف المتعاطي ليس للموظف في الجهاز الإداري للدولة لكن الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمستشفيات وكل جهة تملك فيها الدولة المال العام وله حصة فيها، مشددًا على أن القانون ليس للموظف العام فقط وأن نطاق تطبيقه أشمل وأوسع من ذلك.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وأوضح حرك أن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي هيئة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتقدم خدمات العلاج بشكل مجاني وفي سرية كاملة، لافتًا إلى أن الصندوق موجود في 26 مكانا بجميع أنحاء الجمهورية وأن 130 ألف مواطن استفادوا بالخدمات العلاجية في عام 2020 منهم 20 ألف موظف حكومي.

كيفية ضبط الموظف المتعاطي

وأوضح حرك أنه ستكون هناك حملات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية في وزاة الصحة ومصلحة الطب الشرعي تزور جهات العمل الحكومية وتطلب عينات التحليل من الموظفين.

ماذا يحدث لو كانت العينة إيجابية؟

وأشار مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أنه إذا تبين إيجابية عينة أي موظف يتم إخطاره في حينه لأن أول عينة تسمى عينة استدلالية ويتم تحليلها في حضور الموظف ويخطر بنتيجتها ويتم تخيره بين استكمال تحليل العينة في مصلحة الطب الشرعي أو لدى معامل وزارة الصحة.

وأكد حرك أن النتيجة لو ظهرت إيجابية يتم اتخاذ الإجراءات لفصل الموظف.

مهلة 6 شهور لتطبيق القانون

ولفت حرك إلى أن هناك مهلة في تطبيق القانون وأنه فور تصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية سيكون هناك مهلة 6 شهور حتى يتقدم المواطنون لتلقي العلاج بأريحية تامة، مشددًا على أنه بعد تطبيق القانون سيتم فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، نظرًا لأن الموظف فقد شرط الجدارة لتولي الوظيفة بسبب الإدمان مؤكدًا أن الفرصة متاحة للتعافي بسرية تامة وبشكل مجاني بالكامل.

إمكانية تقدم الموظف المفصول لوظيفة أخرى

وأوضح حرك أنه يمكن للموظف المفصول بسبب تعاطيه المخدرات أن يتقدم لوظفية جديدة وذلك بعد العلاج والتعافي، مشددًا على أن القانون لا يعتبر حكما بالإعدام على المدمن.

خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وتحدث حرك عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرًا إلى أن الصندوق يقدم الدمج المجتمعي ويمكن أن يحصل المتعافي على قروض من بنك ناصر ويمكن تعليمه مهارات أو حرفا يتكسب منها حال عدم عمله في أي مهنة.

وأكد أن الصندوق يقدم الخدمات العلاجية للمدمن بعض النظر عن ميوله واتجاهاته حتى لو كان متهما في قضايا، مشيرًا إلى أن رسالة الصندوق علاج المريض والوقوف معه حتى يصل لبر الأمان.

وشدد حرك على أن العلاج طوعي بالاحترام والمحبة ولا يتم التعدي على المدمنين كما يتخيل البعض.

خطوات تلقي العلاج بواسطة الصندوق

أكد المستشار القانوني للصندوق أن كل المطلوب هو الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على رقم 16023 وسيتم تحويله والكشف عليه ومنحه العلاج الخارجي وإن احتاج الحجز سيتم حجزه بشكل مجاني مشددًا على أن العلاج بسرية كاملة يقتضيها القانون.

وأوضح حرك أن الصندوق يعمل منذ 26 عاما، وطوال تلك المدة لم يتم إفشاء معلومات عن أي مريض، مشيرًا إلى أن الإجازة المرضية يتم تسجيل أنها إجازة لتلقي العلاج النفسي وليس لعلاج الإدمان.

ماذا يحدث لمن يتم تحليل المخدرات له وهو يتلقى العلاج بالصندوق؟

أكد حرك أن من يتم إجراء التحاليل له وهو يتلقى العلاج يعفي من العقاب طالما منتظم في العلاج طبقا للضوابط الفنية.

إدمان الترامادول لأسباب طبية

وكشف حرك أن الحشيش والترامادول أكثر مواد مخدرة متداولة، مشيرًا إلى أن هناك تصورا خاطئا عن الترامادول والبعض يتناوله لأغراض الانتباه أو أغراض أخرى.

وتابع «الترامادول ممكن يرفد الناس دواء يستخدم لأسباب طبية وفي مواد القانون لازم يفصح الموظف عن العقاقير التي يتعاطاها قبل التحليل وإذا كان يتناول أدوية مخدرة يحضر الروشتة التي تقرر تناوله أدوية مخدرة واسمها روشتة مواد مخدرة لأغراض طبية ويتم تحويله لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه لمعرفة سبب تناوله الترامادول سواء كانسر أو انزلاق غضروفي وخلافه».