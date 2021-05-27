صحة دمياط: لم نسجل أي إصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إن المديرية لم تسجل إصابات بالفطر الأسود بين أبناء المحافظة، منوهًا إلى أن نسبة إشغال الأسِرة بين بمستشفيات العزل لم تتخط 40%.

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فيما باشرت الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في دمياط، تطعيم العاملين في المنشأت السياحية حفاظاً عليهم من الإصابة بالفيروس، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية بعد التطعيم .

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وشدد الدكتور إيهاب محمود المشرف العام على مقرات التطعيم باللقاح، في تصريح له، أمس، على أهمية تلقي اللقاح وكذلك أهمية التسجيل بموقع الوزارة لتلقي اللقاح لضمان سلامتة الجميع والحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

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وانتقلت الفرق الطبية لكنيسة العذراء مريم بمحافظة دمياط لتطعيم المواطنين باللقاح، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، للتيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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