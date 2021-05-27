أسعار إيجار شاليهات العين السخنة

يتطلع الكثير من المواطنين لقضاء بضعة أيام على شاطئ العين السخنة تزامنًا مع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويفضل المواطنون الشواطئ القريبة من القاهرة وخاصة العين السخنة، حيث تبعد 137‪مسافة كيلو متر ويستغرق الطريق حوالي ساعة أو ساعة َوربع بالسيارة، فهى فرصة للهرب من زحام القاهرة الكبرى وقضاء وقت ممتع على الشاطئ حيث تمتد شواطئ العين السخنة طول 60 كيلوا متر .

تفاوت أسعار الشاليهات في العين السخنة حسب أيام الاسبوع

ويسأل الكثير من المواطنين على أسعار إيجار الشاليهات بشواطئ العين السخنة حيث تشهد الأسعار زيادة خلال الفترة الحالية نظرا لبدء موسم الصيف وزيادة الإقبال من المواطنين على إيجار شاليه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتتفاوت أسعار الشاليه الواحد في العين السخنة حسب أيام الأسبوع وابتداء من يوم الأحد وحتى الأربعاء تنخفض الأسعار تدريجيا وتسمى أسعار وسط الأسبوع بينما ترتفع الأسعار لنفس الشاليه خلال أيام الخميس والجمعة والسبت وتسمى أسعار «الويك اند».

أسعار إيجار الشاليهات بالعين السخنة

وتبدأ أسعار إيجار الشاليه الواحد في الليلة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من 600 جنيه للشاليه بكافة محتوياته وتصل إلى 900 جنيه حسب مستوى الشاليه ويضم غرفة لفردين وصالة تضم كنبة استوديو تكفي فردين ومطبخ مجهز.

بينما أسعار إيجار نفس الشاليه أيام الخميس والجمعة والسبت الويك اند تبدأ من 900 جنيه وتصل إلى 1200 جنيه، على أن يبدأ الإيجار من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشر صباحا اليوم التالي، ويجب عليك دفع مقدم حجز لصاحب الشاليه أو المنتجع أو الفندق المالك الشاليه وتدفع باقي القيمة عندما تصل.

وتقع الشاليهات على البحر مباشرة وتضم غرفة وصالة أو غرفتين ومضبخ مجهز للاستعمال وثلاجة وتلفزيون وتكيف وذلك الشاليهات العائلية وتمتاز بتوافر الخدمات المنتشرة داخل المنتجعات السياحية القريبة من محلات تجارية وسوبر ماركت َوكافيهات ومطاعم ومولات تجارية.

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