صحة أسوان: لم نسجل أي إصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في أسوان، إ المديرية لم تسجل أي إصابة بالفطر الأسود، وحال ظهورها سيتم الإعلان عنها وسيتم عزلها بالكيفية والضوابط التى وضعتها وزارة الصحة .

فيما أثبتت المسحات التي تجرى بمعامل مستشفى الصدر التابعة لمديرية الصحة في أسوان، إصابة 14 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مراكز محافظة أسوان بالإضافة إلى 3 من مقيمين بالباجور محافظة المنوفية، والمنزلة بمحافظة الدقهلية، ومركز بدر بالبحيرة .

حالة المصابين بكورونا في «عزل الصداقة»

وعن حالة المصابين داخل المستشفى، لازالت الأطقم الطبية تباشر علاجهم داخل المستشفى سواء فى القسم الداخلي أو العناية المركزة، ووصلت أعدادهم إلى 58 مصابًا بفيروس كورونا المستجد غالبيتهم من أبناء محافظة أسوان، فضلًا عن مصابين من 6 محافظات أخرى «القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسوان»، يتلقون العلاج اللازم.

لجنة لمتابعة «عزل الصداقة»

وفي وقت سابق، أصدَرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة لمتابعة الأمر، كما زارت الوزيرة محافظة أسوان وكانت مستشفى الصداقة ضمن برنامجها لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التي ستشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة الماضية.

84 سريرا و48 سرير عناية مركزة

يذكر أنَّ مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتمّ تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 84 سريرًا، و48 من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع هذه الحالات.