الطب الوقائي بأسوان: 17 حالة كورونا فقط في مستشفى العزل

قال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة عددهم يتراجع، فلا يوجد داخل المستشفى إلا 17 مصابًا فقط مقسمين كالتالي: الإجمالي في القسم الداخلي 11، وفي الرعاية المركزة 6 حالات "منهم 3 ماسك"، ولا توجد أي حالات خروج، مع وجود حالة وفاة.

وتابع أبوالمجد، أما عن البيان التراكمي الخاص بمستشفى العزل فهو كالتالي: الإجمالي 1249، واجمالى المتعافين 431، وإجمالي الوفيات 222، واجمالي التحويلات للعزل 379، إجمالي التحويلات للمنزل 200، والوضع الحالي يتحسن كثيرًا، وهناك توجيهات واهتمام كبير في حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتم متابعة الحالة منذ بداية ظهور الأعراض عليها، وفي حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا ويحتاج للحجز داخل المستشفى يتم تحويله مباشرة إلى مستشفى أسوان التخصصي.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة لمراكز أسوان الـ5 " أسوان ، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" كما استقبلت في الفترة الماضية الحالات من محافظات جنوب الصعيد كالأقصر وقنا والبحر الأحمر وقنا وسوهاج، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرًا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها أطقم طبية وتمريض وعاملون متخصصون للتعامل مع هذه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".