عاجل.. الحكومة تؤكد عدم صحة «جدول امتحانات الثانوية» المتداول

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول بشأن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020/2021، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتماده بشكل رسمي، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني من هــنــــا، أو الصفحة الرسمية على فيسبوك من هــنــا، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).