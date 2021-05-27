وزير التعليم يعلن 10 قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يقرب من 10 قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك قبل عقد الامتحانات في يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستُعقد إلكترونيًا في مدارس مجهزة، وسيتم تصيح أوراق الإجابات إلكترونيًا أيضاً، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد إلكترونيا

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تجهيزات وتأمين امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكلف الوزارة ما يقرب من مليار جنيه، في ظل تدعيات جائحة فيروس كورونا.

وشدد الوزير على أنه لا يوجد أي قرار بشأن تأجيل الامتحانات حال ساءت أوضاع فيروس كورونا، موضحاً أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل نجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2020-2021.

وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بلجان مراقبة بالمدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم، بأن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في جو هادئ ومناسب لجميع الطلاب، وسيتم تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان.

وقال «شوقي»، إنه لن ولم يسمح بوجود غش داخل اللجان الامتحانية، وسيتم توقيع عقوبات قاسية على أي طالب يقوم بالغش، منوهاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستمر بسلامة بفعل مجهودات الدولة.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021.. وعقوبات قاسية على «الغشاشين»

وترصد «الوطن»، 10 قرارات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021، كما يلي:

1- إعلان القرار النهائي المرتبط بالتحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.

2- إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 منتصف الأسبوع المقبل.

3- عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا للطلاب النظاميين.

4- 2300 مدرسة حكومية جاهزة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وستكون مواقع للجان الرئيسية.

5- لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2021.

6- عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في مدارس تم اختيارها بعناية شديدة.

7- تطبيق قانون الغش بحذافيره على امتحانات الثانوية العامة 2021.

8- وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية، كي تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد.

9- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

10- سؤال التعبير في امتحانات الثانوية العامة 2021 يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة، وبالنسبة للغة الإنجليزية الامتحان يشمل أيضًا التعبير بطريقة مبسطة، إضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.