الكنيسة تكشف عن لقاءات واجتماعات كنسية مكثفة للبابا تواضروس الثاني

كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن أن أجندة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الساعات الماضية كانت مزدحمة بالعديد من اللقاءات والاجتماعات الكنسية.

البابا يلتقي طلبة بكالوريوس الإكليريكية

وقال إبراهيم، إن البابا تواضروس الثاني، التقى مع طلبة بكالوريوس الكلية الإكليريكية القسم النهاري، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى على الطلبة كلمة بعنوان «كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ»، مشيرًا إلى أهمية الأمانة في حياة الإكليريكي.

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني استمع إلى كلمات الطلاب التي عبروا فيها عن امتنانهم وشكرهم لما قدمه البابا من اهتمام ورعاية وأبوة فائقة أثناء سنوات تواجدهم بالكلية، كما أجاب البابا على أسئلتهم.

وأشار إلى أنه في نهاية اللقاء أكد البابا تواضروس على نقاوة القلب وأهمية السلوك الخارجي كقدوة للمؤمنين، موضحا أنه حضر اللقاء الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، والقمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي عليها.

البابا يستقبل القمص بولا عطية

وسبق هذا اللقاء، استقبال البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، القمص بولا عطية كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم والمدرس بالكليات الإكليريكية، الذي عرض على البابا بعض الإصدارات التي سبق أن أصدرها كثمرة لرسالتي الماجستير والدكتوراه اللتين حصل عليهما الفترة الماضية.

البابا يلتقي مجمع كهنة إيبارشية أوهايو

كما عقد البابا تواضروس، اجتماعًا مع مجمع كهنة إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أسقف الإيبارشية الأنبا سارافيم وذلك من خلال تطبيق zoom عبر شبكة الإنترنت.

وقال متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا ألقى على مجمع كهنة الإيبارشية كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم في بعض الأمور الروحية والرعوية.