السفير الصيني بالقاهرة: رئيس الصين تجمعه بالسيسي صداقة شخصية

قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، في مؤتمر بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس العلاقات المصرية الصينية، إن العلاقات بين البلدين وطيدة وتاريخية، في ظل اهتمام قادة الدولتين بتطويرالعلاقات فهناك 9 قمم تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، فهناك علاقة صداقة شخصية قوية بينهما فضلا عن العلاقات بين القاهرة وبكين.

وأضاف السفير الصيني، أنه منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر زار الصين 6 مرات وحضر عديد من القمم التعاونية المعنية بها الصين، وفي مقدمتها قمة العشرين في 2016، والقمة الصينية الأفريقية، وقمة الحزام والطريق، فهناك رسائل متبادلة دائما بين رئيسي الدولتين، وقد شارك الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية للتضامن الصيني الأفريقي ضد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن ما يجمع مصر أيضا هو قناعة الدولتين بالمستقبل المشترك، فقد زار على سبيل المثال وزير الخارجية الصيني مصر واتفقا على دعم المشروعات المشتركة، وتأكيد حرص قادة الدولتين على ترقية العلاقات المصرية الأفريقية لتصبح نموذجا رائدا يحتذى به في الدول العربية والأفريقية.

وتابع: ومن دعائم التعاون بين البلدين إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة بين القاهرة وبكين، وثانيا إبرام البرنامج التنفيذي الثاني بني البلدين حتى عام 2025، وأيضا جار التنسيق بين البلدين لإنشاء اللجنة وإبرام البرنامج التنفيذي.

ولفت إلى أن الصين ومصر تربط بينهما رؤى مشتركة تجاه الدول الإقليمية والدولية، وهناك دعم متبادل في المحافل الدلية والإقليمية.