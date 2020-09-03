بسمة وهبة من لندن: وحشتني الملوخية

طمأنت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها، بشأن حالتها الصحية، وذلك خلال فيديو بثته من العاصمة البريطانية لندن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشفت بسمة وهبة أنها ستعاود فتح مطعمها الخاص بعد غلقه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستعاود فتحه مع منح خصم 50% للنساء و20% للرجال: "خصم أنا بتحيز للستات وهعمل لهم خصم 50% والرجال خصم 20% عشان يحرموا ينزلوا من غير زوجاتهم، وسأكون عنيفة جدًا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "الوضع الآن في مصر يتحسن بشكل أكبر، رغم الظروف الصعبة في العالم كله.. مصر رغم أزمة كورونا تبني وتعمر"، مشيرة إلى أن العاصمة البريطانية لندن تعاني أوضاعًا صعبة في ظل الإغلاق لبعض المحلات والفنادق.

كما وجهت الشكر لمحطة "ON" معتذرة لجمهورها عن انقطاعها وسفرها للندن، للعلاج، قائلة: "وحشتني الملوخية والمحشى والفتة والرقاق.. ربنا بكرة يكرمني ويجبرني".

وقبل أيام نشرت بسمة وهبة صورة لها في الطائرة، معلنة سفرها للعلاج، وعلّقت: "اللهم ارجعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة.. فلا تحرموني من دعائكم".