وزير الإنتاج الحربي يستعرض موازنة الشركات التابعة

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة مع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، وهي «المعصرة للصناعات الهندسية»، و«أبو زعبل للصناعات الهندسية»، و«مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات»، و«حلوان للأجهزة المعدنية»، لمراجعة موازنة هذه الشركات وموقف موضوعات المتابعة.

وعُقدت هذه الاجتماعات بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الاجتماعات مع الشركات التابعة تُعقد بهدف متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل شركة، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، مؤكداً أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح الوزير أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات المصانع (45، و100، و200، و360) بإجراء تقديم نظري تضمّن الموقف الحالي لموازنة العام المالي 2020 /2021، من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط، المديونيات، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 مارس الماضي.

كما استعرضت الاجتماعات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021، وعرض المشروعات التي يتم تنفيذها والمشروعات الجاري التعاقد عليها، إضافة إلى استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022، وكذا عرض خطة البحوث لعام 2020 /2021.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذه الاجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات الشركات الأربع أسفرت عن إصدار عدد من التوجيهات الوزارية المتعلقة بالخطط وموضوعات المتابعة التي تم استعراضها، ومنها التوجيه بإعداد مقترح لتسويق الإمكانيات التكنولوجية بالشركات، مؤكداً حرص الوزارة لإستكمال سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، وكذلك الحرص على الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم السعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.