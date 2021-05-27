نائب محافظ كفر الشيخ يدشن أول إصدار من أطلس رقمي لشبكة الطرق

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم، لتدشين أول أطلس رقمي لشبكة الطرق بالمحافظة، وبناء قاعدة بيانات جغرافية حقيقية للاعتماد عليه في اتخاذ القرارات التنموية والتخطيطية.

وقال عمرو البشبيشى، إنه تم مناقشة مراحل إنشاء شبكة الطرق ووضع الاحداثيات وملفات الـ KML لها وعدد السكان الذى يخدمه كل طريق، وعمل خريطة طرق تفاعلية قابلة لإضافة بيانات أخرى ليتم وضعها أمام متخذي القرار، وقاعدة بيانات جغرافية للاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنموية والتخطيطية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالتحول الرقمي ولتكوين قواعد بيانات لدعم اتخاذ القرارات، وبالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة ،وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،لقيام وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بدورها الحيوي والمحوري بتقديم كامل الدعم لمتخذي القرار التخطيطي والتنموي وخدمة المحافظة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وخاصة في مجال إنشاء الخرائط بأنواعها ومقاييسها المختلفة والتي تغطي محافظة كفر الشيخ وهي لا تدخر جهداً في سبيل مواكبة العصر ومتطلبات التكنولوجيا والأنشطة الحديثة والسعي لاستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج الخرائط وتنفيذ كافة الأعمال المساحية باستخدام الصور الفضائية والبرامج والأجهزة المساحية الحديثة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الأطلس ناتج عملية Digitizing لشبكة الطرق المختلفة باستخدام الصور الفضائية وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية.

وأشار إلى أن آليات العمل بالأطلس تصفح الطرق من الأطلس وبرنامج Google earth ملف KML على القرص المدمج CD، وفي حالة وجود تعديلات على طريق يُخطَر مدير الوحدة الفرعية لعمل ملف KML بها منفرداً، ويتم التعديل على صورة من الخريطة التي بها تعديل ويتم اعتمادها ،ويتم استيفاء بيانات الطريق كاملةً على نموذج شيت الاكسيل المرفق ويتم طباعة شيت الاكسيل بعد ملئ البيانات واعتماده ،والرد في الموعد المحدد بالمعطيات التالية، ملفKML بالتعديلات ،و Sheet excel بكامل بياناته ،وسخة ورقية معتمدة من شيت الاكسيل ،وصورة ورقية معتمدة من الخرائط التي تم التعديل عليها محدد عليها الطريق الذي تم تعديله وشكل التعديل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أت للأطلس مرفقات، منها مجموعة الخرائط الورقية الخاصة بالمحافظة والمراكز والمدن والوحدات المحلية لسهولة الاطلاع والقراءة وإمكانية التعديل بالإضافة أو الحذف ،و قرص مدمج يحتوي على الآتي ، Sheet excel والذي تم تصميمه بطريقة القوائم المنسدلة للتسهيل على مدخلي البيانات وتوحيد قواعد البيانات ،وملف KML لسهولة التأكد والتحقق من معالم الطريق والاستدلال عليه باستخدام برنامج Google Earth ،ونسخة Soft Copy من الخرائط لإعادة طباعتها في حالة وجود تعديلات .

وأكد نائب محافظ كفر الشيخ ، أن إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تحتوي على بيانات وصفية شاملة حالة الطرق بقصد تقييم ودعم اتخاذ القرار في التخطيط لشبكة الطرق ويأتي ذلك من خلال عدة مراحل لإنشاء قواعد البيانات الجغرافية، وعملية رسم الطرق، وعمل code لكل طريق، وربط قواعد بيانات الطرق بالسكان، وربط قواعد بيانات الطرق بالتجمعات العمرانية وإشراك ذوي الاختصاص لاستيفاء البيانات الوصفية الخاصة بالطرق، والمرحلة الثالثة ،ربط البيانات الناتجة من الاستيفاء بقواعد البيانات الرئيسة ،وعمل التحليلات المكانية لتقييم كفاءة الطرق لتحديد الأولويات ،تحديد الرتب والأوزان النسبية للطرق طبقاً لحالة طريق، عدد السكان ، نوع الطريق ، آخر عملية رصف، وغيرهم، ومرحلة إخراج الأطلس.