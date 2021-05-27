«الرئاسة»: توافق مصري جيبوتي حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهورية أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار راضي إلى أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة منطقتي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، مؤكدا على أن الرئيسين توافقا حول أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضاف «راضي» أن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته بزيارة جيبوتي للمرة الأولى ويؤكد على أنها تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة «مصرية - جيبوتية»، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة «المصرية - الجيبوتية»، التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.