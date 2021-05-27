ننفرد بنشر أول تقرير طبي لأول حالة مصابة بالفطر الأسود في مصر

حصلت "الوطن" على التقارير الطبية الخاصة بأول مصابة بالفطر الأسود في مصر، المرض الذي أثار عدد من التساؤلات العديدة بين المواطنين وحالة من الفزع خاصة وأن وباء فيروس كورونا الذي قلب العالم وأربك أقوي الأنظمة الصحية، وكشفت وزارة الصحة والسكان أم الفطر الأسود هو مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي ولكنها نادرة الحدوث وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.

ابنه أول مصابة بالفطر الاسود تناشد وزارة الصحة

وفي سياق متصل كشفت أميرة منير، ابنه أول حالة مصابة بالفكر الاسود في مصر أن والدتها بأت تشتكي من بعض الأعراض كتنميل في جسمها وقرح فى الفم وتشويش في الرؤية، مشيرة فى تصريحات لها أنه أطباء العظام أكدوا أنها مصابة بالفطر الأسود، وناشدت ابنه أول حالة مصابة بالفطر الأسود في مصر وزارة الصحة والسكان بأن يكون علاج والدتها على نفقة الدولة،.

وفي سياق متصل،أكدت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي أن الفطر الأسود ليس معدي وينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع.

قالت الوزارة إن المرض لا ينتقل من إنسان إلى آخر ويجب الالتزام بكل الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى:

- غسل الأيدي بين كل مريض وآخر طبقا لطبيعة الإجراء الطبي المتخذ.

- ارتداء الواقيات الشخصية تبعا لتقيم المخاطر.

- اتباع أساليب العمل المناسبة لمنع العدوى.

- إعادة معالجة الآلات والأدوات طبقا لاشتراطات مكافحة العدوى.

- تنظيف تطهير البيئة المحيطة بطريقة مناسبة لمنع انتقال العدوى.

- التعامل الصحيح مع المفروشات والمنسوجات.

- التعامل الصحيح مع النفايات الخطرة.

- التعامل السليم مع فلاتر التكيفات بالتنظيف والتطهير الدوري.

- الالتزام باستخدام الماء المعقم في مرطبات الأكسجين والعناية بالفم لمرضى الرعاية المركزة.

- في حال تأكيد إصابة أحد المرضى ووجوده في محيط مرضى آخيرن منقوصي المناعة فيجب حينئذ تطبيق احتياطات التلامس لمنع انتقال المرض من المريض المصاب إلى مرضى مجاورين منقوصي المناعة.