جامعة حلوان تستعد لانتخابات نهاية العام بإجراءات احترازية مشددة

أنهت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وضع مجموعة من القواعد والأسس لتنظيم عملية الامتحانات، بداية من تحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات، إضافة إلى تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم علي البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار «نجم» إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعي حتى خروجهم منها بعد أداء الامتحان، من خلال قياس درحة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده، والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعي، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.

وأشار الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، إلى إعلان جداول الامتحانات ومد الكليات بالاحتياجات اللازمة من أوراق وأحبار الطباعة وماكينات التصوير، وتوفير الصيانة لها، فضلًا عن الاحتياطات الخاصة بالوقاية والتعقيم، وكذلك إعداد وتجهيز وتعقيم المدن الجامعية لإقامة الطلاب فيها أثناء عقد الامتحانات.

وأضاف أنه تم توجيه إدارة الطب الوقائي بتعقيم جميع القاعات والمدرجات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات، وفي الفواصل بين اللجان، إضافة إلى تجهيز وتدريب بعض العمال على استخدام ماكينات الرش وطريقة التعقيم بإشراف من الإدارة الطبية، فضلًا عن الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.

وتقوم الجامعة بقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى لجنة الامتحانات، ومن يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع اعتذار عن مادة الامتحان، ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته، والتأكد من كونه حاملاً للفيروس من عدمه، ويسمح له بالاستمرار في أداء باقي امتحانات المواد المقررة وفقا لما يقره الأطباء المسؤولون.

وأكدت الجامعة ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الطلاب، مشيرة إلى قيامها بتوفير المواد المطهرة والكمامات والقفازات الطبية، إضافة إلى وجود طبيب متابع بمقر اللجنة، ومشاركة عدد من المشرفين من رعاية الشباب للتنظيم والتوجيه وإرشاد للطلاب منذ دخولهم من البوابة الرئيسة وحتى وصولهم إلي اللجنة المخصصة لهم.

كما تقيم الجامعة حواجز وممرات للطلاب لتنظيم الدخول مع وضع العلامات الإرشادية للوقوف عليها بفواصل ومسافات مقننة ومحددة عند الدخول والخروج، فضلًا عن توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من وإلي أماكن أداء الامتحانات، وتوفير سيارات ميني باص للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وناشدت جامعة حلوان جميع أبنائها الطلاب بضرورة اتباع التعليمات المعلنة على البانرات التوعوية والإرشادية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامتهم.