بعد تجهيز الأولى.. آلية عمل غرفة عزل مصابي الفطر الأسود بالمستشفيات

استعدت وزارة الصحة والسكان لمرض الفطر الأسود في حال ظهور حالات مصابة به، بتجهيز غرفة عزل في مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مرسى مطروح، لحجز المشتبه بإصابتهم بمرض الفطر الأسود، والذي انتشره اسمه خلال الأيام الأخيرة مرتبطًا بمصابي فيروس كورونا في الهند.

طريقة عمل غرفة عزل مصابي الفطر الأسود

ويوضح الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ما تحتاجه غرف عزل مصابي الفطر الأسود، مقارنة بمثيلاتها في الأمراض والفيروس الأخرى، قائلا إنها تشبه غرف العزل العادية، وتتضمن تطبيق وتنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بمكافحة العدوى، لكنها تركز على احتياطات القطيرات والمحمولة جوًا، مع الاتصال مع الآخرين من منظور حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

وأضاف «بدران» في حديثه مع «الوطن»، أنه يراعى داخل غرفة عزل مصابي الفطر الأسود مراقبة العلامات الحيوية لمدة عشرة أيام، وتسجيل درجة حرارة الجسم اليومية، وقراءات الأكسجين، ومعدل ضربات القلب، والالتزام الدقيق بالوقاية من العدوى، ومكافحتها أثناء التعامل مع المرضى، خاصة مع أصحاب نقص المناعة، وكذلك مرضى كورونا الذين يتلقون علاجًا بالكورتيزونات، والذين لديهم أمراض مصاحبة مثل مرض السكري.

عوامل تراعى داخل غرفة عزل مصابي الفطر الأسود

واستكمل، أنه يتم مراقبة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، مع التركيز على الالتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس الصناعي، وعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة، وعدوى المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة، والتهابات الجلد، مع تسهيل التهوية، والتركيز على الهواء النقي، والتهوية الطبيعية في أي مكان لا تتوفر فيه أنظمة التحكم مع التغييرات المطلوبة للهواء، فضلا عن التنظيف، والتطهير، والصرف الصحي للبيئة والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مع المطهرات الموصى بها مثل 1% هيبوكلوريت الصوديوم أو 70 النسبة المئوية للكحول.

أسباب الإصابة بمرض الفطر الأسود

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الإصابة بمرض الفطر الأسود تكون نتيجة ملامسة الأبواغ الفطرية في البيئة، ويمكن أن يتطور أيضًا على الجلد بعد دخول الفطريات الجلد، من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أنواع أخرى من الصدمات الجلدية.

الفئات الأكثر عرضة بمرض الفطر الأسود

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، ذكر «بدران»، أنهم الأشخاص المصابون بمضاعفات مرض السكري والسرطان، وأصحاب زرع الأعضاء، وزرع الخلايا الجذعية، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وتعاطي المخدرات بالحقن، وجود الكثير من الحديد في الجسم، وكذلك سوء التغذية يعد من عوامل الخطر المرتبطة به.

نصائح طبية لتجنب الإصابة بالفطر الأسود

وقدم، عددا من النصائح لتجنب الإصابة بمرض الفطر الأسود، أهمها استخدام الأقنعة عند التواجد في أماكن بها غبار، وارتداء الأحذية والسراويل الطويلة، والقمصان طويلة الأكمام، والقفازات أثناء التعامل مع الأتربة أو الطحالب أو السماد، والحفاظ على النظافة الشخصية، والتوقف عن الأدوية المثبطة للمناعة، مثل الكورتيزونات والمضادات الحيوية، لافتًا إلى ضرورة ابتعاد متعافي كورونا عن زيارة الأماكن الرطبة والمتربة لبضعة أسابيع بعد التعافي من الفيروس.

أعراض الإصابة بمرض الفطر الأسود

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن الظواهر المرضية لمرض الفطر الأسود، التهاب في الأنف أو العين أو الفك، يصاحبهم سمار بالمنطقة الملتهبة، فضلا عن الكحة وضيق في التنفس، وألم شديد في البطن والمعدة، وإسهال وقيء.