فريق عمل «الاختيار 2» يكشف كواليس المسلسل: تصوير رابعة استغرق أسبوع

قال أحمد حمدي مونتير مسلسل «الاختيار 2»، إن مونتاج مشاهد «فض رابعة» استمر لمدة 5 أسابيع، وأن الجزء الأصعب كان تنفيذ تلك الوقائع التي يحفظها الجمهور وفي مكان غير أرض رابعة، موضحا «كان لدينا مساحة أرض واسعة ساهمت في نجاح تنفيذ تلك المشاهد بدقة، حيث تم استخدام جزء من شارع النصر وشارع الطيران»، مضيفا: «أنه بالفعل تم بناء المسجد والمنصة وجزء من المحلات والمداخل المعنية لحوالي 5 أمتار فقط واستكمل الجرافيك المسافة المتبقية».

وأوضح «حمدي» خلال استضافته في برنامج «الصبح»، المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن تفاصيل وقوف الممثل وحقيقة وقوف مكان الإرهابي أو الزي الذي يظهر به ودور كل شخص اشترك في تلك الأحداث عامة، يكون مهمة المخرج ومدير التصوير قبل المونتير، ويأتي مدير التصوير ليحاكي تلك الأحداث بشكل سينمائي وليس درامي، ومن ثم يأتي دور المونتاج في انتهاز الفرص، حتى يستطيع أن يبرز الشخصيات بطريقة صحيحة.

ومن جانبه، أكد حسين عصر، مدير تصوير مسلسل «الاختيار 2»، أن تصوير فض رابعة استمر لأسبوع واحد فقط: «كنا حريصين علي تكوين صورة بـ«مود ولون إضاءة معين»، يمثل شكل وشعور حقيقي لدي المشاهد، بحيث أنه «لا يجب وجود أى جماليات او افتعال للصورة، لكي تكون حقيقة الحدث هي الأقرب للجمهور، كما أن جزء المداهمات بالمسلسل كان أصعب جزء بدنيا علي مستوي التنفيذ».

ولفت إلى بعض المشاهد التى يجب أن لا يتم قطعها، ومنها مشهد الفنان كريم عبدالعزيز أثناء دخوله لمشاهدة جثة الشهيد مبروك، قائلا: «من الشئ المستحيل أن تفصله عن هذا الشعور ويعود له مرة أخري، وأنه من أصعب المشاهد كان فض رابعة».