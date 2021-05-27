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محمود مسلم

السيسي: مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات متينة ممتدة على كل الأصعدة

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محمد عزالدين
02:19 م | الخميس 27 مايو 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جيبوتي دولة محورية لعبت دورا مهما في محيطها الإقليمي، كما أن حفاوة الاستقبال عكست ما يجمع مصر وجيبوتي من علاقات متينة واستراتيجية ممتدة على كل الأصعدة، حسبما أفادت فضائية extra news، في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، «من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لمصر يؤدي زيارة رسمية لجيبوتي، كما أن العلاقات بين البلدين تستند إلى إرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات».

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